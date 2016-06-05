نائب بالبرلمان: مكاتب الصحة عليها لافتات "ممنوع حد يموت بعد الساعة 5"

قال النائب البرلمانى حسن عمر، إن مكاتب الصحة مكتوب عليها لافتة "ممنوع حد يموت بعد الساعة الخامسة"، وأكد فى طلب إحاطة لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد اليوم الأحد بالجلسة العامة: "اللى بيموت بعد الساعة الخامسة بيقعد لحد الساعة التاسعة من اليوم التالى حتى يأتى دكتور الصحة ويكشف عليه ويطلع له تصريح دفن".

وطالب النائب البرلمانى حسن عمر، وزير الصحة بأن يتم استخراج تصريح الدفن على مدار الـ24 ساعة.

نائب لوزير الصحة تحت القبة: ركز معانا.. الناس بتجيب واسطة علشان تتعالج

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