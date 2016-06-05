السيسي يستعرض مع "الدفاع الوطني" خطة تأمين البلاد ويوجه بالتصدى لارتفاع الأسعار

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الدفاع الوطني بحضور كامل هيئة المجلس.

وعلى الساحة الداخلية، شهد الاجتماع استعراضاً لخطة تأمين البلاد خلال المرحلة المقبلة لاسيما مع حلول شهر رمضان المبارك، فضلاً عن بدء اختبارات الثانوية العامة، حيث أكد الرئيس على أهمية توفير أعلى درجات الأمن والأمان للمواطنين، ولاسيما خلال تلك الفترة.

واستعرض الاجتماع كذلك الإجراءات التى تتخذها الحكومة من أجل ترشيد الأسعار ومكافحة الغلاء ومحاولات استغلال المواطنين.

وقد وجَّه الرئيس السيسي بمواصلة كافة الجهود بتعاون كامل بين وزارات وأجهزة الدولة المعنية من أجل التصدي لأية محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها بالمخالفة للقانون.

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