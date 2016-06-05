"التعليم": تحرير 38 محضر غش وهروب طالبين من لجنة امتحان للثانوية العامة

أعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم أن 531 ألف و 585 طالب وطالبة أدوا امتحان مادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية فى 1560 لجنة بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تم تحرير 38محضر غش، وهروب طالبين من إحدى اللجان، وأداء طالب محبوس للامتحان بصحبة قوات أمنية بكفر الشيخ.

وأكدت غرفة العمليات فى بيان صحفى لها اليوم، أنه حرصاً من الوزارة على تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب تم رصد عدد من الوقائع فى عدد من اللجان، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة العضو القانونى باللجنة؛ لتطبيق القرار الجمهورى بالقانون رقم (101) لسنة 2015 الخاص، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتم اكتشاف اتصال بين أحد الطلاب بلجنة عمر بن عبد العزيز الثانوية بنين، التابعة لإدارة السلام التعليمية بالقاهرة، وأحد مواقع التواصل الاجتماعى لمحاولة بث بعض أسئلة امتحان اللغة العربية، وقد قام رئيس اللجنة و أفراد الأمن بتفتيش اللجنة، وتم ضبط 6 أجهزة محمول مع الطلاب (م.م)، (و.ش)، (م.م) (ك.ح)، (أ.ع)، (م. أ)، وقد تم إحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تم الإبلاغ عن ضبط جهاز محمول مع الطالب (أ.أ) ، و الإبلاغ عن هروب طالبين (أ.م)، و(ح.ج) بدون أوراق أسئلة أو إجابة بلجنة مصطفى كامل الثانوية بنين، و ضبط ساعة حديثة بها ذاكرة تستخدم فى عملية الغش مع الطالبة (ف.أ) ، وضبط الطالب (س.أ) بلجنة عمر بن الخطاب للبنات بالقاهرة الجديدةـ أثناء محاولته الغش بواسطة تليفون محمول.

وأكدت غرفة العمليات فى بيانها أنه تم ضبط الطالب (م.م) أثناء محاولته الغش بلجنة الصديق الثانوية بنين بالقاهرة، و الطالبة (أ.ش) أثناء محاولتها الغش بواسطة جهاز المحمول بلجنة الزهراء الثانوية بنات، بالقاهرة.

وحضر الطالب (م. أ. ر) المحبوس فى قسم الرياض بكفر الشيخ، إلى لجنة الشهيد نور الدين سرحان الابتدائية التابعة لإدارة الرياض بمحافظة كفر الشيخ؛ لرغبته فى تأدية الامتحان اليوم بصحبة أفراد الأمن، وتم مخاطبة رئيس اللجنة، والتنبيه عليه بعدم السماح للطالب بالدخول للجنة بصحبة الحراسة، والتنبيه و ولى الأمر بالحضور إلى التعليم الثانوى بديوان الوزارة؛ لتأجيل الامتحان للدور الثانى بالدرجات الفعلية.

وضبط جهاز محمول مع الطالب (ح.ع) بلجنة الشهيد الرائد أحمد محمد عبده إسماعيل الثانوية بنين بأبو قرقاص بالمنيا، أثناء محاولته القيام بتصوير ورقة الأسئلة.

وتمكن فريق مكافحة الغش الإلكترونى، بغرفة العمليات المركزية بالوزارة من رصد بعض الطلاب ممن يستخدمون أجهزة المحمول بلجنة الهرم النموذجية بنين بالجيزة، وتم الاتصال برئيس اللجنة الذى أكد الكشف عن جهازين محمول مع الطالبين (ع.أ)، (ع.م)، كما تم ضبط أجهزة محمول مع كل من (ر.ز) ،(خ.م) و(خ.أ) بلجنة الأورمان الثانوية النموذجية بنين بالجيزة، وتم ضبط الطالب (م.ع) أثناء محاولته الغش بواسطة جهاز المحمول بمدرسة الصف الإعدادية بنات بالجيزة.

وتم ضبط الطالب (أ.س) أثناء محاولته الغش، بواسطة جهاز تليفون محمول، بمدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسى، كما تم ضبط الطلاب (و.ص)، و(ع.م)، (ع.أ) أثناء محاولتهم الغش بواسطة أجهزة تليفون محمول بلجنة الهرم الثانوية بنين، كما تم ضبط الطالب (م.ن) يستخدم جهاز محمول فى الغش بلجنة الشروق الإعدادية بنين بالجيزة.

وتم ضبط الطالب (ن.م) ، (أ.ت) أثناء محاولتهما الغش بواسطة جهاز المحمول بلجنة البولاقى للتعليم الأساسى بنات، كما تم ضبط الطالب (م.م) أثناء محاولته الغش بواسطة جهاز المحمول بلجنة مهربان عليفة الرسمية لغات بالقليوبية.

كما تم ضبط الطالب (م.أ) أثناء محاولته الغش بواسطة جهاز تليفون محمول بمدرسة أسماء الإعدادية بنات (1) بالقليوبية.

تمكن فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية بالوزارة من رصد الطالبين (م.خ) و(ع.ص) ممن يستخدمون أجهزة تليفون محمولة بلجنة الشهيد الرائد عمرو شكرى الثانوية العسكرية بنين بالعريش، كما تم ضبط الطالب (م.س) أثناء محاولته الغش بواسطة جهاز بلوتوث، كما تم ضبط الطالب (أ.م) أثناء قيامه بالغش بواسطة جهاز تليفون محمول، وذلك بلجنة الجمعية الخيرية الإسلامية الإعدادية بنين بأسيوط.

وضبط الطالب (م.أ) أثناء محاولته الغش بواسطة جهاز حديث لتخزين المعلومات يستخدم فى عملية الغش، بلجنة حمزة بن عبد المطلب الثانوية الرسمية لغات بالإسكندرية،وتم ضبط الطالبة (ص.ع) أثناء محاولتها الغش بواسطة سماعة بلوتوس صغيرة مزروعة داخل الأذن بلجنة الحرية الثانوية بنات، كما تم ضبط الطالب (ع.م) أثناء محاولته الغش بلجنة مدرسة الإيمان الابتدائية بالبحيرة.

ضبط الطالب (م.ي) أثناء محاولته الغش بواسطة جهازه المحمول بلجنة مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية بنين بطنطا بالغربية، كما تم ضبط الطالبين (س.ر) و(م.م) أثناء محاولتهما الغش الأول عن طريق جهاز محمول والثانى عن طريق سماعة أذن بلجنة أهناسيا الثانوية بنات، كما تم ضبط الطالب (م.ر) أثناء محاولة الغش بواسطة جهاز إلكترونى صغير بلجنة الإعدادية الحديثة بنات ببنى سويف.

كما تم ضبط الطالب (م.أ) أثناء محاولته الغش بواسطة جهاز تليفون محمول بلجنة دشنا الابتدائية بنات بقنا.

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