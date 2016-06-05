وزير الصحة أمام البرلمان: خطة لتطوير المستشفيات بـ8 مليارات و271 مليون جنيه

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن الوزارة وضعت خطة لتطوير المستشفيات بجميع المحافظات بتكلفة 8 مليارات و271 مليون جنيه، وتشمل المستشفيات العامة والتعليمية والتأمين الصحى والعلاجية والصحة النفسية.

وأضاف وزير الصحة فى كلمته أمام مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة الآن: "هناك محافظات بالفعل الأمور الصحية فيها أقل مما ينبغى ومن مستشفيات فى محافظات أخرى، والوزارة أجرت حصر للمستشفيات وبرنامج لتطويرها من 2015 حتى 2018".

وضرب الوزير مثالا بمحافظة الجيزة التى يتم تطوير مستشفى العياط فيها وبدأ العمل فيها بشكل فورى، موضحا أن هنام مشروع لتطوير مستشفى صفط ينتهى فى 2016، وفى الصف متعطلة بسبب مشروع الصرف الصحى، وتطوير مستشفى بولاق الدكرور، وتطوير مستشفى طب الأطفال، وإنشاء مستشفى فى الهرم ومعهد القلب فى إمبابة وشهرين يتم انتهائها، وهناك مستشفيات 6 أكتوبر.

وقال الوزير: "فى محافظة سوهاج مشروع تطوير مستشفى جهينة ومستشفى جرجا وتنه فى يونيو 2017، ومستشفى دار السلام تنتهى فى ديسمبر 2018، وتطوير مستشفيات سوهاج العام والتعليمى وسوهاج للصحة النفسية، ومستشفى ساقلتة وهذه دخلت فى موازنة 2016/2017، فهناك برنامج للمستشفيات المتعثرة، وهناك مستشفيات متوقف بنائها منذ 2002 و2004 وشكلنا لجنة لحصر هذه المستشفيات وكلها مسندة للقوات السلحة ومنها 160 مستشفى سينتهى منها فى نهاية 2017".

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