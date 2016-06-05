وصول العلماء ضيوف رئيس الدولة إلى أبوظبي

وصل إلى مطار أبوظبي الدولي عصر اليوم 15 عالما من علماء الأزهر الشريف ضمن برنامج ضيوف رئيس الدولة في شهر رمضان الفضيل حيث كان في استقبالهم وفد من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برئاسة الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة.

ومن المقرر أن يصل خلال اليوم وغدا 20 عالما آخرين من المغرب والسودان والسعودية والكويت واليمن والأردن والجزائر وتونس وموريتانيا وغينيا وأميركا وبريطانيا والهند لإحياء ليالي رمضان وإثراء الشهر الكريم.

وأكد الدكتور الكعبي أن الهيئة أعدت برنامجا متميزا من الدروس والمحاضرات والندوات خلال الشهر الفضيل لتحقيق أقصى استفادة من السادة العلماء خاصة التركيز على القضايا المعاصرة وإبراز قيم الدين السمحة، وتوعية المجتمع بضلالات الفرق والأحزاب والجماعات المتطرفة، التي أساءت عالميا للإسلام، وأنهكت العديد من الدول بفتنها وعنفها وإرهابها، وارتكبت أبشع الجرائم الإنسانية بحق الأوطان والإنسان والأديان.