البيان تنشر أسماء 690 مواطناً من مستحقي دعم زايد للإسكان

اعتمد " برنامج الشيخ زايد للإسكان " أسماء 690 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة " 430 " مليوناٍ و" 505 "آلاف درهم .. وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
أبوظبي
> ناصر محمد محمود أحمد المدني
> يوسف حسن علي كزستاني المرازيق
دبي
> أحمد علي مسعود ماجد حسين البلوشي
> إبراهيم حسن إسماعيل
> إبراهيم خليل إبراهيم حسن دلكى
> إبراهيم محمد علي محمد أهلي
> أحمد خميس سالم عبيد كريف
> أحمد ماجد سعيد عبيد مفتاح
> أمال أحمد نافع الخولي
> جاسم محمد إبراهيم حسن البلوشي
> جعفر عيسى جعفر البلوشي
> حامد إبراهيم محمد عيسى
> حسن زايد حسن زايد جمعة
> حسن عبدالله أحمد المرزوقي
> حسن عبدالله السيد حسن الهاشمي
> حسين سعيد مهدي الأحبابي
> حسين سليمان حسين البلوشي
> حسين محمود علي حسن علي البناي
> حمد محمد علي عباس البلوشي
> خالد محمد سالمين أحمد علي
> خلف بلال خميس
> خلف غانم عبدالله اليراح
> خلفان علي خلفان راشد الشامسي
> خليفه عبدالله خلفان أحمد
> راشد بلال سالم صنقور
> راشد محمد سيف صالح السبوسي
> سبت مبارك سيف مبارك
> سعيد راشد عمران محمد الشريف
> سعيد مبارك محمد مبارك
> سعيد هلال سعيد راشد
> طارق جمعه عباد علي صلاح
> طارق شهاب مراد علي البلوشي
> طارق محمد جاسم محمد المهيري
> عبدالرحيم علي حسين عاشور
> عبدالرحيم علي عباس كرم البلوشي
> عبدالعزيز محمد أمين عبدالرحيم يتيم
> عبدالعزيز محمد عبدالله محمد العوضي
> عبدالله عباس عبدالله محمد البلوشي
> عبدالله عيسى علي أحمد الصفار
> عبدالله محمد أحمد عبدالله البلوشي
> عبدالله محمد حسن عبدالله البلوشي
> عبدالله محمد حسين بن لوتاه
> عبدالله موسى عبدالله فولاد البلوشي
> عبدالله يوسف عبدالله قاسم العمادي
> عبدالواحد محمد صالح محمد فكري
> عبيد مبارك سالم سعيد النعيمي
> علي حسين محمد علي
> علي عبدالله سعيد عبدالله
> علي محمد إبراهيم سالم البلوشي
> فاضل أحمد محمد علي الشمار
> فايز بلال سبت محروق
> فضيلة أحمد عمر عبدالرحمن بن شفيا
> فهد جميل أحمد محمد حزام
> فهد عبدالرحمن عبيد علي أهلي
> فيصل موسى عبدالله إبراهيم
> مبارك حديد مبارك بلال
> محمد جاسم محمد العسماوي
> محمد خلفان جمعة عبيد مطر الشامسي
> محمد درويش عبيد أحمد مراد
> محمد زعل خميس المذيب
> محمد علي إبراهيم حسين محمود
> محمد علي عبدالله إبراهيم المظرب
> محمود عبدالحسين جمعة الخلصان النعيمي
> محمود محمد حسن ملا علي
> مريم راشد خليفة بن سمحة الشامسي
> مينه زرقا السيد عبدالله محمد
> نادية درويش سليمان الشحي
> نبيل مبارك سالم سعيد النعيمي
> نوح علي أحمد ثاني البلوشي
> نورة حسين محمد
الشارقة
> أحمد عبدالله أحمد علي الظهوري
> أحمد عبدالله محمد الحوسني
> أحمد مصبح سالم سعيد
> إبراهيم عبدالرحيم إسماعيل عبدالرحيم الهرمودي
> إبراهيم محمد عبدالرحمن مبارك
> أحمد إبراهيم إبراهيم مصطفى الحمادي
> أحمد حسين صالح يوسف الياسي
> أحمد حسين محمد صالح الزرعوني
> أحمد سعيد عبيد المغني النعيمي
> أحمد سعيد علي بن لاحج الكتبي
> أحمد طه أحمد علي بامطرف
> أحمد عبدالله محمد عبدالله
> أحمد علي سيف عبدالله الغافري الكعبي
> أحمد موسى غلام محمد المازمي
> إسماعيل إبراهيم عيسى عبدالله الحمادي
> إسماعيل محمد إسماعيل ال علي
> بدر محمد علي غروبتي الحمادي
> بدر محمد مراد علي المازمي
> بدريه عبدالله صالح عبدالله الجسمي
> جابر أحمد محمد أحمد الياسي
> جاسم إسماعيل أحمد الحوسني
> جاسم خلفان محمد خلفان النقبي
> جاسم محمد سعيد محمد خميس القحومي الزيودي
> جاسم محمد سيف سلطان سالم
> حامد راشد محسن
> حبيب حسين محمد صالح الزرعوني
> حسن سبيل عبدالرحمن عبدالله المازمي
> حسن عبدالله محمد علي ال علي
> حسن مراد غلوم شعبان المازمي
> حسن يونس محمد عبدالرحمن الزرعوني
> حسين صادق محمد عمر أحمد المازمي
> حسين عبدالجبار عبدالله أحمد محمد الجسمي
> حمد جاسم محمد إبراهيم الأميري
> حمد صالح عبدالكريم صالح الحمادي
> حمد طالب إسماعيل شاهين البلوشي
> حمد عبيد سعيد علي الجهضمي
> حمد فريد نورالدين صقر البدوي
> حمد فيصل عبدالله محمد عبدالله
> حمد محمد إبراهيم أحمد الكياي
> حمدان يوسف عبدالله على الرئيسي
> حميد إبراهيم محبوب خيري
> حميد محمد صالح علي ال علي
> حيدر إبراهيم حسن عبدالله المازمي
> خالد سالم خميس راشد المخيني الجنيبي
> خالد سعيد عبيد سعيد الجروان الشامسي
> خالد عبيد عبدالله مخلوف النقبي
> خالد علي مراد عيسى المازمي
> خالد عمر أبوبكر محمد الزبيدي
> خالد محمد علي محمد الياسي
> خلف ناصر سيف حسن
> خلفان أحمد محمد سليمان الياسي
> خليفه حسين حسن صالح آل علي
> خير النساء محمد جانكيز
> راشد خلفان عبيد بن دلوان الكتبي
> سالم أحمد حسين رمضان فلكناز
> سالم جمعة علي يتوم المراشدة
> سالم محمد سالم العضب
> سعود عبدالعزيز عبدالله محمد رفيع الهرمودي
> سعيد أحمد محمد إبراهيم بن بلله
> سعيد أحمد محمد سعيد الحمر الزعابي
> سعيد عبدالله طحنون آل علي
> سعيد مبارك محمد عبيد الكتبي
> سعيد محمد علي عبدالله السويجي الزعابي
> سعيد محمود عبدالرحمن أميري الهرموزي
> سلطان أحمد حسين علي آل علي
> سلطان إسماعيل محمد أحمد الزرعوني
> سلطان جمعة عبيد جمعة المرزوقي المرزوقي
> سلطان علي عبدالله محمد الزماني
> سلطان عيسى علي بودخان ال علي
> سلمان حسن صالح حسن المرزوقي
> سليمان خميس محمد المدفع الكندي
> سليمان محمد علي العبد السلامي
> سمية محمد عباس عاشور
> سيف حمد سهيل محمد حارب الشامسي
> سيف سعيد راشد الكعبي
> سيف سعيد راشد علي بن مويزه الكتبي
> سيف عبدالله سيف علي السويدي
> شريف زايد حسن ال علي
> شهاب أحمد محمد فاضل الحضرمي
> صالح حسين حسن صالح ال على
> صباح عدلي إمام
> صقر مصبح سالم سعيد
> صلاح حسين سالم السعدي اليافعي
> طارق صالح سعيد محمد المشرخ
> طريفة مفتاح حمد الكيبالي
> طلال سعيد حمد حميد الحبيشي
> طلال محمد زيد الخنزوري الشحي
> عادل راشد سالم خميس ال علي
> عاصم راشد محمد عبيد راشد عبود
> عبدالجليل محمد صالح محمد شريف حاجوني الزرعوني
> عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن صالح مرزوقي
> عبدالرحمن عبدالله كاظم ريا عبدالله الكعبي
> عبدالرحمن عمر عبدالله أحمد اليافعي
> عبدالرحمن محمد حسين علي الحوسني
> عبدالرحمن محمد عبدالرحمن
> عبدالعزيز حسن محمد حسين المازمي
> عبدالعزيز عبدالله رضا محمد الأنصاري
> عبدالعزيز محمد علي سالم المغربي البدواوي
> عبدالله أحمد محمد حسن ال علي
> عبدالله أحمد شعبان غلوم روباوي
> عبدالله أحمد عباس عوض المازمي
> عبدالله حسن محمد عبدالله الدرمكي
> عبدالله خميس حمدان عبدالله النقبي
> عبدالله سعيد سالم سعيد المنصوري
> عبدالله صالح عبدالله محمد الحمادي
> عبدالله عمر عبدالله أحمد عبدالله اليافعي
> عبدالله عيسى محمد فقير المازمي
> عبدالله مال الله حيدر
> عبدالله محمد مسعود
> عبيد أحمد عبيد قدوع ساحوه
> عبيد أحمد عبيد كرمك البلوشي
> عبيد علي عبيد بن نصيب ال علي
> علي أحمد محمد راشد أحمد الجرن النعيمي
> علي خميس عبدالله محمد الرئيسي
> علي سعيد سبت عنبر عاشور
> علي سيف أحمد محمد السالمي الظهوري
> علي عبدالرحيم محمد الحمادي
> علي محمد صالح إسماعيل الزرعوني
> علي مصبح ثابت مصبح القايدي
> علي موسى نوروز علي المازم
> عمار علي محمد إسماعيل
> عمر خميس حميد خلفان آل علي
> عمر علي حسن محمد الحمادي
> عمر علي مراد عيسى المازمي
> عمر محمد علي العجلة
> عمران عبدالله أحمد عمران الحمادي
> عيد سعيد علي دلوان الكتبي
> عيسى سالم علي مبارك المرزوقي
> فاضل عباس دادي رمضان فلكناز روباري
> فاطمه عبدالله حامد راشد الظهوري
> فهد أحمد محمد سالم الحمادي
> فهد أحمد محمد غلوم الجسمي
> فهد عبدالله عبدالرحمن أسد أميري
> فهد علي حسن علي المازمي
> فهد ناصر علي عبدالله المازمي
> فيصل عبدالله محمد علي
> فيصل علي محمد مخلوف الكندي
> كرم قاسم علي كرم المازمي
> ماجد عبدالله خميس عبدالله الرئيسي
> ماجد محمد إبراهيم الياسي
> مبارك محمد مبارك محمد ال علي
> محفوظ أحمد سالمين الظهوري
> محمد إبراهيم إبراهيم مصطفي الحمادي
> محمد أحمد عبدالله الياسي
> محمد أحمد محمد البخي الظهوري
> محمد حسن علي آل علي
> محمد حمد محمد علي الحمادي
> محمد سعيد علي خيلب الظهوري
> محمد سليمان درويش مراد المازمي
> محمد سيف أحمد محمد السالمي الظهوري
> محمد عبدالله أحمد عمران الحمادي
> محمد عبدالله محمد جمعة عوض
> محمد علي سالم جمعة البلي الظهوري
> محمد علي عبدالله الشحي
> محمد عيسى سعيد مشروم الظهوري
> محمد غلام محمد المازم
> محمود سليمان حسن ناصر رجب
> مروان حسين حسن ميران المازم
> مروان عبدالله سليمان مراد المازمي
> مريم مراد بخش
> مريم هارون أحمد
> منال محمد أيوب
> مهند سيف أحمد علي الحويدي ال علي
> مهند شعيب أحمد علي الحمادي
> ناصر سليمان هلال علي
> ناصر فريد محمد أكرم
> نورة حسن عبدالله إبراهيم العلي
> هدى عبدالله ناصر
> هشام حسن أحمد حسن الحوسني
> هشام محمد عبدالله محمد المازم
> وليد إبراهيم حسن عبدالله المازمي
> وليد عبدالرحمن أحمد محمد المرزوقي
> وليد غلام علي كبير خان جوبانج
> يعقوب أحمد حسن أحمد آل علي
> يوسف أحمد محمد إبراهيم بن بلله الأنصاري
> يوسف عبيد يوسف عبيد حرمول الشامسي
> يوسف عيسى قمبر غلوم
> يوسف فؤاد أحمد علي محفوظ بامطرف
> يوسف محمد فرج محمد الكعبي
> يوسف محمد يوسف محمد آل علي
> يونس حسن محمد البقيش الرئيسي
عجمان
> أحمد سلطان مصبح عبدالله الكعبي
> أحمد علي محمد مسعود الكعبي
> أحمد محمد حمد مبروك
> أدهم علي محمد سعيد
> إبراهيم خليفه عبدالكريم يوسف البلوشي
> إبراهيم محمد إبراهيم الزرعوني
> أحمد عامر قلم سالم المهري
> أحمد عبدالرحيم أحمد الشاعر العوضي
> أحمد علي محمد الياسي
> أحمد محمد عتيق الشحي
> أنس عبدالوهاب مراد درويش الرئيسي
> بدر صالح حسين عبدالكريم العطار البلوكي
> بدرية نورك نظر علي زراعي
> بطي عبيد سعيد سيف الحاج الشامسي
> بقيله ثاني سعيد علي المهري
> بلقيس عبدالله شيردل صادق البلوشي
> جمعة حسن جمعة أحمد آل علي
> جمعة سالم جمعة زيتون بن زيتون
> جمعة عيد جمعة عيد الزعابي
> حسن محمد عبدالله
> حسين أحمد محمد حسن المنيفي
> حسين علي صالح عبدالكريم
> حمدان محمد خادم هنوري الظاهري
> خالد سعيد زايد سعيد الشامسي
> خليفه عبدالله محمد عبدالله الغفلي
> خليل طاهر علي محمد
> راشد أنور خميس خصيف النعيمي
> راشد سالم عبدالله راشد الحوسني
> راشد سلطان مصبح عبدالله الكعبي
> راشد عبدالله راشد عبدالله الكعبي
> راشد عبدالله ياقوت ذياب التميمي
> راشد علي عبدالله صالح الرئيسي
> رحمة عبيد رحمة محمد البغاش
> ساجدة عبدالرحمن إسحاق
> سارة حسن حسين عباس البلوشي
> سالم أحمد مالك زيد الشحي
> سالم علي سعيد هلال الكعبي
> سعد رمضان عبدالله محمد القبلان
> سعيد حسن علي البلوشي
> سعيد سالم ياقوت سالم العلي
> سعيد سلطان علي سيف السويدي
> سعيد محمد جان محمد البلوشي
> سعيد نايم علي الكعبي
> سعيد هلال سعيد سلطان البدواوي
> سلطان حسن علي يوسف البلوشي
> سلطان خليفة سلطان مصبح الكتبي
> سلطان راشد محمد مرشول طاهري
> سلطان محمد شهداد موسى ال مندوس البلوشي
> سيف محمد خلفان مطر الكعبي
> صالح جميع غابش الحسني
> طاهر حسن علي حسن
> طاهر علي محمد
> عائشة ميران محمد علي
> عادل إبراهيم محمد عبدالله الحوسني
> عادل محمد أحمد محمد
> عامر قلم سالم المهري
> عامر محمد خلفان سالم
> عبدالباقي نور محمد حمل
> عبدالرحمن إبراهيم محمد إبراهيم الزرعوني
> عبدالرحمن بخيت عبيد بخيت المطروشي
> عبدالرحمن محمد علي
> عبدالرحمن محمد علي أحمد البلوشي
> عبدالرحمن محمد كرم شيروه
> عبدالعزيز سليمان عبدالله علي المازمي
> عبدالكريم سالم إسماعيل عبدالرحمن البدواوي
> عبدالله أحمد محمد سالمين الشحي
> عبدالله بخيت عبيد بخيت المطروشي
> عبدالله جمعان عبدالله ساعد السقطري
> عبدالله حسن حمد مسلم المهري
> عبدالله حمد خميس راشد المخيني الجنيبي
> عبدالله سالم علي عبدالله المهري
> عبدالله سالم محمد المهري
> عبدالله سعيد طواش سالم المهري
> عبدالله صالح محمد عبدالله
> عبدالله عبدالحكيم جعفر ال مندوس البلوشي
> عبدالله عيسى أحمد يوسف المدحاني
> عبدالله محمد حسن محمد المهزع
> عبدالله محمد حمد المهري
> عبدالله محمد سعيد راشد السعدي
> عبدالله يعقوب رحمة حياة البلوشي
> عبدالناصر علي أحمد عبدالله المهري
> عبيد خلفان حميد بن تريم الشامسي
> عبيد سالم جمعة عبيد مدهوش العليلي
> عبيد مبارك ثاني مبارك البلوشي
> علي أحمد علي أحمد المهري
> علي حسن حسين الرئيسي
> علي خليفة علي سعيد عبيد السويدي
> علي خليفة صالح محمد المهيري
> علي عبيد سعيد عبيد البدواوي
> علي مفتاح خميس مفتاح البند
> عمر عبدالله سالم علي النعيمي
> عمر علي عباس حيدر الحوسني
> عمر كرم عبدالله أحمد البلوشي
> عمر محمد عبيد صبيح الكعبي
> عمر مصبح علي محمد الكعبي
> غلوم لشكري جمعة البلوشي
> فاطمة محمد حسين
> فاطمة مراد نظر محمد
> فاطمة عوض عبدالله عبدالحبيب
> فهد عبدالرحمن محمد محمد المرزوقي
> فواز إبراهيم يوسف علي ال مندوس البلوشي
> فيصل سعيد محمد الحميدي الشحي
> فيصل عبدالله فيروز محمد فيروز البلوشي
> ماجد أحمد عبيد أحمد الهاشمي
> ماجد علي عمر علي الشمري
> ماجد محمد أحمد إبراهيم
> محمد أحمد عبدالله محمد الشحي
> محمد أحمد عبدالله محمد المرزوقي
> محمد حمد مبروك
> محمد حميد محمد صبيح البدواوي
> محمد خليفة جمعة عبيد بن شاهر الكعبي
> محمد رمضان شريف عيسى
> محمد سالم عبدالله سعيد الكعبي
> محمد سالم علي صامت الشامسي
> محمد سالم محمد عبدالله ديموري المهري
> محمد سلطان مصبح عبدالله الكعبي
> محمد سيف خلفان سيف المطروشي
> محمد صالح مراد محمد
> محمد عبدالرحيم أحمد الشاعر العوضي
> محمد عبدالله أحمد سالم المهري
> محمد عبدالله يوسف محمد الرئيسي
> محمد مال الله محمد سنان الشحي
> محمد يوسف عبدالله العطار العوض
> محمد عبدالله علي جمعة المازمي
> محمود طاهر علي محمد
> مروان عبدالوهاب عبدالله عبدالرحمن العوضي
> مريم محمد عظيم غوث بخش مكسي
> مصعب علي أحمد خالد الشحي
> مطر غريب سعيد سليمان الكعبي
> منصور درويش مزار سبكي
> ناصر عبدالله علي محمد الملاحي البلوشي
> ناصر مصبح ناصر مصبح المزروعي
> نايف عبدالرحمن سعيد محمد عبدالله الأميري
> وليد رستم مراد محمد البلوشي
> وليد سبيت عبدالله عامر النعيمي
> وليد عبدالعزيز محمد سعدون
> يعقوب عبدالله البلوشي
> يوسف إبراهيم محمد شريف محمود
> يوسف محمد إبراهيم البلوشي
> يوسف محمد حسين عبدالكريم العطار البلوكي
> أم القيوين
> إبراهيم حسين إبراهيم عبدالله الحوسني
> إسماعيل محمد إبراهيم علي بن طوق
> حسين إسماعيل بلال إسماعيل ال علي
> خالد عبيد راشد محمد المزروعي
> خليفه سيف غانم بن غنوم آل علي
> طارق سعيد علي بن صقروه آل علي
> علي راشد سيف القرص آل علي
> عيسى سيف محمد بوعصيبة ال علي
> محمد سعيد علي حميد بن حسين العليلي
> محمد عنبر خيري النوبي الحمادي
> نوره خداداد ورشك درزاده
> يوسف علي يوسف التميمي
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> رأس الخيمة
> إبراهيم عبدالرحمن سيف مويزه العلي
> أحمد إبراهيم إبراهيم العمري البلوشي
> أحمد حسن بن الشيخ علي الشحي
> أحمد خليل إبراهيم علي المنصوري
> أحمد سالم حميد البدوي المحرزي
> أحمد سعيد سالم سعيد المزروعي
> أحمد سليمان حمدون سعيد النقبي
> أحمد صالح جبران سالم
> أحمد عبدالله علي شليك الشميلي
> أحمد علي راشد الحولة الشامسي
> أحمد علي سعيد المالكي المنصوري
> أحمد علي عبدالله محمد عبدالله الشهياري
> أحمد عيسى سالم الحسوني العلي
> أحمد محمد أحمد عامر النقبي
> أحمد يونس عبدالرحمن الياسي المهيري
> إبراهيم أحمد عبدالله عبدالرحمن بن ربيع الطنيجي
> إبراهيم راشد الماس محمد المرزوقي
> إبراهيم راشد جمعة علي بربر العلي
> إبراهيم شاهين إبراهيم ربيعة الشامسي
> إبراهيم يوسف إبراهيم حميد الطنيجي
> أحمد سليمان علي عبدالله علاي الشحي
> أحمد سيف علي زيد الحبسي
> أحمد عبدالغفور محمود محمد أبوالقاسم التميمي
> أحمد عبيد سالم حسن مسعود الزعابي
> أحمد علي سيف علي عبدالله الجروان الشامسي
> أحمد قاسم علي الجوهري الشحي
> أحمد محمد سعيد محمد الشحي
> أحمد هاشم صالح الظفير الظفيري
> امنة محمد عيسى جوعان البلوشي
> بدر حميد جري علي العنزي
> بدر محمد علي محمد أحمد
> بدر يوسف خميس بن عامر الشميلي
> بسام علي محسن محمد القلابي
> ثاني حبيب علي محمد
> جابر سعيد عبيد القيشي
> جابر عبدالله محمد شريف الفارسي
> جاسم إبراهيم محمد حسن طاهر البلوشي
> جاسم حميد محمد حميد آل علي
> جاسم محمد علي محمد المنصوري
> جماز سعيد محمد سعيد الشحي
> جمال اسحاق عبدالله محمودي البلوشي
> حسام سالم مرزوق أحمد العيلان
> حسن راشد سعيد عامر النقبي
> حسن سعيد سيف ركروك الخنبولي
> حسن سعيد عبدالله النخيلاوي المنصوري
> حسن عبدالله محمد عبدالله المنصوري
> حسن علي حسن الملا المنصوري
> حسن مبيوع عبدالله سوار الشحي
> حسين علي عبدالله محمد
> حسين محمد عبدالله محمد بن درويش الشحي
> حمد سعيد سالم راشد البثره الخاطري
> حمد علي مسلم المهري
> حمد عيسى حسن سليمان الظنحاني
> حمد محمد علي سالم المهري
> حمدان راشد إبراهيم عاشور الطنيجي
> حمود علي سعيد المزروعي
> حميد محمد حسن عبيد حسن بن علوي النقبي
> حميد محمد حميد البسطي الفلاسي
> خالد إبراهيم عبدالله حسن
> خالد حسن محمد حسن البحار الشحي
> خالد سند أحمد سند أحمد النقبي
> خالد علي أحمد لحليو النقبي
> خالد علي حمود
> خالد علي محمد الكلالي الحضرمي
> خالد محمد عبيد سنان الشحي
> خديجة سعيد حجر الشحي
> خليفة سيف خليفة سعيد حارب المهيري
> خليفة منصور أحمد منصور الشحي
> خميس بلال مبارك مكتوم الشحي
> خميس راشد خميس فيروز الزعابي
> خميس عبيد خميس عبيد سعيد بهلول النقبي
> درويش محمد عبدالله عبيد الخميري الطنيجي
> دلال علي محمد ال علي
> ذياب حسن علي حسن الشحي
> راشد إبراهيم محمد المعلا العلي
> راشد خليفة سالم الشاعر النعيمي
> راشد عبدالله سعيد بن سباع العلي
> راشد عبدالله علي راشد النقبي
> راشد علي محمد هزاع الشحي
> راشد محمد حسن بن علوي النقبي
> سالم محمد علي سالم عبدالله
> سامي مبيوع سعيد ثويني الشحي
> سعود اسحاق حبيب علي محمد
> سعود عبدالعزيز علي المطر بني مالك
> سعود عبدالله خميس الحديدي ال علي
> سعود محمد حسين الشحي
> سعيد أحمد سعيد سعد المهري
> سعيد أحمد علي أحمد محمد المهبوبي الشحي
> سعيد حسن سعيد لحة الشحي
> سعيد حمد سعيد السعدي الشهياري
> سعيد عبيد موسى وليد الزعابي
> سعيد علي أحمد علي البحار الشحي
> سعيد علي سعيد بن ربيع النقبي
> سعيد علي عبدالله محمد الرحبي الشحي
> سعيد ياسين سعيد حسن الحمادي
> سعيده عبدالله موسى الزعابي
> سلطان أحمد سلطان الطويل المهيري
> سلطان سعيد عبدالله سعيد التميمي
> سلطان سعيد عبدالله سعيد سباع العلي
> سليمان محمد سليمان الشميلي
> سليمان محمد سليمان زيد الشحي
> سمية محمد راشد سعيد الشحي
> سيف حميد مصبح بن سميط
> سيف عبدالله محمد لحليو النقبي
> سيف علي سالم حسن الشرهان النعيمي
> سيف محمد سلطان الرقيط السويدي
> سيف مسعود سليم جمعة الشحي
> شاهين سالم عبدالله حميد الخاطري
> شعيب عبدالله محمد الكوك
> شيخة خلفان عبدالله القصير
> صالح حسن محمد كتوت الشحي
> صالح هاشم صالح محمد الظفير الظفيري
> طارق محمد علي سالم عبدالله
> طالب محمد سعيد عبيد بوهنيدي الشامسي
> طلال حسن جمعة خميس الشحي
> عائشة سعيد محمد راشد العسعوسي الحبسي
> عائشة محمد عبدالرحمن حنحون الشحي
> عائشة عبدالله محمد الماء
> عادل برك عبدالرحمن بريك المهري
> عادل محمد قاسم محمد الموسى النعيمي
> عادل محمد نور محمد أحمد الجسمي
> عامر عبدالعزيز علي جكة المنصوري
> عبدالكريم عبدالرحيم محمد كندر الأحمد
> عبدالله أحمد عبيد محمد القيشي الشحي
> عبدالله أحمد بلال فرحان الشحي
> عبدالله حمدان راشد اليتيم المزروعي
> عبدالله خليفة سيف بن بريهيم المسافري
> عبدالله خليل عبدالله محمد الحداد
> عبدالله درويش عبدالله درويش الشحي
> عبدالله راشد محمد الخاطري
> عبدالله راشد محمد القيشي الشحي
> عبدالله سعيد أحمد سلطان الأصمي الشحي
> عبدالله سعيد علي عبدالله الشحي
> عبدالله سليمان عبدالله سليمان أحمد الظنحاني
> عبدالله سيف سعيد سيف بن درويش
> عبدالله سيف سليمان مسعود محمد سالم
> عبدالله عبيد معضد راشد المزروعي
> عبدالله ع