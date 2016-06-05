بالصور.. غضب بين طلاب الثانوية بالمحافظات لإلغاء امتحان الدين

اشتكى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمدرسة الإمام محمد متولى الشعرواى ببنها بالقليوبية، وبعض اللجان بشبرا الخيمة من تأخر دخول أبنائهن إلى اللجان بسبب إجراءات التفتيش والاستعلام عن شخصياتهم وبطاقاتهم الشخصية لدخول اللجان.

وطالب أولياء الأمور بسهولة إجراءات التفتيش منعًا للزحام وكذلك تعويض أبنائهم الطلاب عن فترة التأخير حرصًا على مستقبلهم.

كما سادت حالة من الارتباك داخل لجان الثانوية العامة بالقليوبية وأولياء الأمور عقب انتهاء امتحان اللغة العربية وارتباك رؤساء اللجان فى توزيع أوراق أسئلة التربية الدينية من عدمه بسبب تأخر إعلامهم بقرار وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى بتأجيل الامتحان.

فى سياق متصل شهدت لجان الامتحانات بالمحافظة حالة من الاستنفار الأمنى وتواجد قوات الأمن فى محيط المدارس خاصة بالشوارع الرئيسية لتأمين اللجان فى إطار البروتوكول المبرم بين مديرية التعليم ومديرية الأمن لحماية الطلاب والمراقبين ومنع وقوع ما يعكر صفو الامتحانات وتحسبًا لأى طوارئ

> من جانبها قالت ألفت فرغلي وكيل وزارة التربية والتعليم إن جميع اللجان قامت باستقبال الطلاب اليوم وسط هدوء تام مشيرة إلى أنه قد تم تأمين اللجان والكنترول المركزى والمطبعة السرية وخطوط نقل الأسئلة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية.

وأكدت ألفت فرغلى أنه تم التنبيه على أهمية سير أعمال الامتحانات وفقًا للقواعد المنظمة وتنفيذ التعليمات الخاصة بالأمن والخطط الموضوعة لتأمين الامتحانات والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية.

وتابعت أنه تم أيضًا تجهيز الاستراحات الخاصة لاستقبال الملاحظين المغتربين وعددهم 24 على مستوى 12 إدارة تعليمية بواقع 12 للرجال و12 للسيدات، لضمان راحة المعلمين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات وتوفير كل المستلزمات واحتياجات المعيشة بها وتزويدها بالمراوح ومبردات المياه وغيرها.

أهالى طلاب الثانوية بالشرقية يشكون من الغش

>وفى الشرقية شكا عدد من أولياء طلاب الثانوية العامة بمركز الحسينية، من عدم تكثيف الرقابة داخل اللجان وتواجد أولياء أمور بعض الطلاب من أبناء المسئولين، لمحاولات فرض الغش أمام أعين الشرطة.

وقال عدد من أولياء الأمور لـ"اليوم السابع" إن اللجنة الكائنة فى مدرسة الثانوية التجارية للبنات، تجمهر أولياء الأمور منذ بدء امتحان اللغة العربية، واعتلى الشباب السور لمحاولة تسهيل الغش، دون تتدخل من الشرطة.

وطالب الأهالى بضرورة تطبيق القانون، ومنع تجمهر أولياء الأمور فى نطاق اللجنة خلال الامتحانات المقبلة ومنع الغش، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

استياء من إلغاء امتحان التربية الدينية بقنا

>وسيطرت حالة من الاستياء على طلاب بالثانوية العامة بمحافظة قنا على خلفية الغاء امتحان مادة التربية الدينية بسبب تسريب الامتحان، وأفاد عدد من الطلاب بأنه ليس لهم ذنب فى تسريب الامتحان وأن المادة استغرقت الكثير من وقتهم ليتمكنوا من إنهاء المادة ومراجعاتها.

وأكد مصدر بغرفة عمليات الثانوية العامة، بالمحافظة، المُشكلة لمتابعة وإشراف عملية امتحانات الثانوية العامة أن الغرفة لم تتلق أى شكاوى خلال اليوم الأول للامتحانات والذي أدى فيه الطلاب مادة اللغة العربية، وأنه تم التنسيق مع كل الإدارات التعليمية على مستوى مراكز المحافظة والتواصل طوال ساعات الامتحان اليوم للإشراف ومتابعة سير الامتحان.

غضب فى كفر الشيخ

> وفى كفر الشيخ سادت حالة من الغضب والسخط بين طلاب الثانوية العامة، عقب خروج الطلاب والطالبات من لجان الامتحانات بعد قرار إلغاء امتحان مادة التربية الدينية بسبب تسريبه على صفحات التواصل الاجتماعى.

وقالت هدى محمد أحمد، طالبة بمدرسة الشهيد هشام بركات، إن ما حدث من إلغاء امتحان التربية الدينية مهزلة كيف نتحملها؟ وإذا كانت التربية والتعليم غير قادرة على تحمل حماية الامتحانات من التسريب، فليقدم المسئولون عن الامتحانات استقالتهم.

وأضاف محمود محمد السعيد، طالب بمدرسة شهيد السلام الثانوية، أن أولياء أمورهم يتكبدون عناء كبيرًا فى مواصلة عملية الامتحانات حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بالإضافة لتحمل أولياء أمورنا أموال باهظة فى الدروس الخصوصية.

وقال الطالب محمود على عبد الله، من مدرسة بيلا الثانوية: أحمد الله على سهولة امتحان اللغة العربية وأسئلته جاءت من داخل الكتاب المدرسى، دون الخروج عن القواعد والنصوص التى قمنا بمذاكرتها، وكنا نأمل إنهاء اليوم بصورة طبيعية، ولكن تم إبلاغهم داخل اللجان أن امتحان التربية الدينية تم تسريبه، فوقع علينا الخبر وقع الصاعقة، وعلمنا أن الوزارة قررت تأجيله حتى نهاية شهر يونيو، وهو أمر صعب عليه وهذا القرار أحزننا.

وقالت ليلى محمود محمود، من مدرسة البنات القديمة، إن تأجيل الامتحان زادنا إرهاقًا وأرهق أسرنا الذين يتمنون أن ننتهى من الامتحانات سريعًا، مؤكدة ماذا لو تسربت بقية الامتحانات، أيستمر تأجيل الإمتحانات لبعد عيد الفطر أم أن الوزارة ستتخذ اجراءات أكثر تحكمًا فى منع تسرب الامتحانات؟ .

وعلى جانب آخر أعلنت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأحد، برئاسة الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن عدم تلقيها أى حالات غش أو شكاوى من امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، وأن عملية سير الامتحانات خلال اليوم الأول خرجت بصورة جيدة للغاية،، وكان رجال الأمن مسيطرون على محيط اللجان.

امتحان اللغة العربية يرسم البسمة على وجوه البحيرة

>ورصدت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة غياب 888 من الطلاب عن امتحان اللغة العربية، وأعرب العشرات من طلاب وطالبات الثانوية العامة عن سعادتهم لسهولة امتحان اللغة العربية مؤكدين أنه جاء فى متناول الطالب المتوسط وجاءت أسئلته سهلة ومتوقعة.

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