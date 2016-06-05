بالصور.. محافظ الإسكندرية يفتتح إعادة تشغيل "الأتوبيس بدورين"

افتتح المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، يرافقه اللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إعادة تشغيل "الأتوبيس بدورين".

وأشار اللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إلى أنه من المقرر تشغيل 4 أتوبيسات سياحية، لخدمة المصطافين وجمهور الإسكندرية وذلك بتكلفة 10 ملايين جنيه بعد توقف استمر 5 سنوات.

وقال عليوة إنه سيتم السماح للجمهور باستقلال الأتوبيس مجانا بمناسبة بدء التشغيل ليوم واحد فقط وسيكون خط سير الأتوبيس من المندرة إلى رأس التين، وحول سعر التذكرة، أكد رئيس الهيئة أنه تم تشكيل لجنة لتحديد سعر التذكرة بـ5 جنيهات، مشيرا إلى أن الأمر مازال تحت الدراسة.

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