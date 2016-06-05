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وزير النقل: 11 مليون جنيه تكلفة الأتوبيس النهرى بالمنصورة

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وزير النقل: 11 مليون جنيه تكلفة الأتوبيس النهرى بالمنصورة وزير النقل: 11 مليون جنيه تكلفة الأتوبيس النهرى بالمنصورة
طلب أحمد سلام الشرقاوى، عضو مجلس الشعب عن دائرة المنصورة، من وزير النقل المهندس جلال السعيد أثناء تفقده عدة كبارى بالدقهلية، بتسيير أتوبيسات للنقل العام بالمدينة، نظرا لعدم وجود وسيلة نقل عام للمواطنين داخل نطاق مدينة المنصورة لحل مشكلة الزحام، وأكد الوزير أنه سيتم دراسة هذا الطلب وإمكانية تنفيذه.

وأما بالنسبة لبدء العمل فى إنشاء أتوبيس النقل النهرى فقد أكد السعيد قائلا لقد انتهينا من دراسة إنشاء الأتوبيس النهرى، والذى سيكون له أربع محطات فى مناطق (شاوة وقولنجيل والمحافظة والجامعة) وسيخفف من ضغط الزحام فى المدينة والقرى المحيطة وسيتكلف إنشاؤه 11 مليون جنيه .

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