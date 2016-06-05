محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز بإزالة التعديات بجوار محطات المياه

كلف اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن، بالعمل على إزالة أى تعديات على الأراضى بجوار محطات المياه، أيًا كانت الجهة، كما وجه المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور جمال أبو المجد رئيس الجامعة، بضرورة التنسيق المستمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الصحة لمواجهة وتدقيق نتائج تحليل عينات المياه، مع إخطار الصحة بإغلاق أى بئر أو دق أية آبار جديدة.

وأوضح الدكتور إبراهيم خالد، مدير الشركة، أن هناك 29 معملاً على مستوى المحافظة يتم تحليل العينات بها ومراجعتها وهناك تنسيق تام مع الصحة لبحث الأسباب والملاحظات من خلال اجتماع شهرى، لافتًا إلى أن الشركة تنتج 720 ألف لتر فى اليوم منهم 25 ألف من الآبار، وأضاف أن ضعف المياه فى مركزى العدوة ومغاغة بسبب الكهرباء لعدم استقرار الجهد .

واستعرض المجلس التنفيذى عددًا من الموضوعات منها كتاب وزير التنمية المحلية بشأن القرار الوزارى رقم 254 لسنة 2016 الخاص بضوابط تركيب العدادات الكودية المؤقتة للعقارات والمبانى الموصل لها التيار الكهربائى بوسائل غير قانونية وفئات المحاسبة وإجراءات الطرح لإعمال العمرات الجسيمة وقطاع الكهرباء بمركز ومدينة سمالوط وفقًا للخطة الموحدة 2016-2017 بالإضافة إلى مناقشة إعادة تشغيل مشروع التسمين التابع لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

كما استعراض المجلس إجمالى المساحات المباعة والمربوطة (حق الانتفاع) لأراضي أملاك الدولة ملك الوحدة المحلية (مبانى ـ زراعة ـ مشروعات) اعتبارًا من عام 2009 حتى تاريخه .

ناقش المجلس فى اجتماعه كتاب الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة للمحافظة والمتضمن بيان أعمال تابعة الخطة الاستثمارية للمحافظة عام 2015 - 2016 وكتاب مديرية الصحة والسكان بالمنيا والمتضمن نتائج عينات مياه الشرب واستعرض مذكرة مكتب المتابعة بالمحافظة والمعروضة على الوزير المحافظ بشأن قاعدة البيانات الخاصة بمشروعات المحافظة.

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