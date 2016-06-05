محافظ الفيوم يفتتح أعمال إحلال وتجديد أكبر محطة معالجة الصرف الصحى بقحافة

افتتح المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم أعمال إحلال وتجديد أكبر محطة معالجة لمياه الصرف الصحى بمنطقة قحافة والمقامة على مساحة 70 فدانا، وتضم محطتى قحافة القديمة والحديثة وتعمل بطاقة 120 ألف كيلو متر/ يوم، بحضور اللواء هشام عطية رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، وعدد كبير من مسئولى الصرف الصحى والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وفى كلمته أشار محافظ الفيوم أننا اليوم بصدد افتتاح إعادة تشغيل أكبر محطة معالجة بمنطقة قحافة لمعالجة مياه الصرف الصحى بطاقة 120ألف متر مكعب/يوم والتي تعد من أكبر محطات الصرف بالمحافظة والتى توقفت عن العمل منذ أكثر من ثلاثة أعوام، موضحاً أن أعمال إعادة التشغيل والإحلال والتجديد تكلفت 7 ملايين جنيه، والمحطة تخدم مناطق مدينة الفيوم بالكامل هوارة ودمو.

وأضاف المحافظ أنه تم إعداد خطة متكاملة تشمل جميع القرى التى يجرى إنشاء محطات صرف صحى بها وتوقفت الأعمال لأسباب مختلفة، وتم اعتماد المبالغ المالية اللازمة والتى تصل إلى أكثر من 400 مليون جنيه، ويجرى الآن العمل بها وفقاً للأولويات وسوف ينتهى العمل منها فى غضون عام من الآن، مشيراً إلى أنه سيتم توصيل خدمات الصرف الصحى لعدد 88 قرية متاخمة لبحيرة قارون بتكلفة تصل 8و2 مليار جنيه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، ويجرى الآن إعداد الدراسات اللازمة، لحل مشكلة تلوث مياه بحيرة قانون حلاً جذرياً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وقال المحافظ إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتطبيق تجربة محطات الصرف الصحى الـ"كومباكت" ذات الرفع والمعالجة الثلاثية لتكون الفيوم صاحبة الريادة فى هذا الصدد، وخلال أيام قليلة سيتم افتتاح أول محطة بعزبة عاشور بمركز الفيوم.

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