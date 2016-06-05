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تحرير محضر ضد رئيس لجنة لسحبه كراسات الإجابة من الطلاب قبل موعد الانتهاء

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تحرير محضر ضد رئيس لجنة لسحبه كراسات الإجابة من الطلاب قبل موعد الانتهاء تحرير محضر ضد رئيس لجنة لسحبه كراسات الإجابة من الطلاب قبل موعد الانتهاء
حرر 24 طالبًا محضرًا ضد رئيس لجنة رقم 10 بمدرسة الثانوية العسكرية بمدينة المنيا يتهمونه بسحب أوراق الإجابة منهم قبل موعد الانتهاء.

من جانبه قال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه بسؤال رئيس اللجنة عن الواقعة نفى قيامه بسحب الكراسات من الطلاب كما ادعوا، وأن الطلاب أدوا امتحانهم فى الوقت المحدد كاملاً وبعد انتهاء المدة الزمنية وتسليم أوراق الإجابة للمراقب ومنها للكنترول طالبوا باسترداد كراسات الإجابات مرة أخرى للشطب على إجاباتهم وهذا ما قمت برفضه لمخالفته.


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