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بالصور.. الاحتفال بتخرج أول دفعة لبرنامج السكرتارية التمريضية بالإسكندرية

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بالصور.. الاحتفال بتخرج أول دفعة لبرنامج السكرتارية التمريضية بالإسكندرية بالصور.. الاحتفال بتخرج أول دفعة لبرنامج السكرتارية التمريضية بالإسكندرية
احتفلت جمعية سيدات أعمال إسكندرية، برئاسة الدكتورة رجاء أحمد عبده، بتخريج أول دفعة من مشروع تدريب الفتيات حديثى التخرج على وظيفة (السكرتارية التمريضية)، وذلك بالتعاون بين جمعية سيدات أعمال الإسكندرية ومستشفى الأوعية الدموية، وهو المشروع الذى تتبناه لجنة المسئولية الاجتماعية بالجمعية بالتعاون مع العديد من مستشفيات المحافظة لإعداد الفتيات حديثى التخرج من مختلف المدارس والمعاهد والجامعات على وظيفة السكرتارية التمريضية.

وأعلنت الدكتورة رجاء عبده، أن هذا البرنامج تم اختياره لمواجهة مشكلة التمريض وسكرتارية التمريض فى وتوفير قوى عاملة مدربة من الفتيات لهذه الوظيفة التى تعنى من نقص حاد من الخريجات المتدربات.

وأشار الدكتور محمد سعد مدير مستشفى الأوعية الدموية، إلى أنه سيتم تدريب 20 فتاة جديدة على وظيفة سكرتارية التمريض، كما سيتم التعاون مع مركز معلومات البنك الدولى ومكتبة الإسكندرية وعديد من الجهات على تدريب وتوظيف هؤلاء الخريجات بمجرد الانتهاء من إتمام شهاداتهن بكلياتهن ومعاهدهن الدراسية.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد سعد مدير مستشفى الأوعية الدموية والدكتور على مرسى وكليل كلية التكنولوجيا بالإسكندرية وعلاء حسب الله مستشار المسئولية الاجتماعية بالجمعية، وتم توزيع شهادات إتمام تدريب (السكرتارية التمريضية) على أول دفعة من الفتيات المتدربات.

الاحتفال بتخرج أول دفعة لبرنامج السكرتارية التمريضية بالإسكندرية (1)

الاحتفال بتخرج أول دفعة لبرنامج السكرتارية التمريضية بالإسكندرية (2)

الاحتفال بتخرج أول دفعة لبرنامج السكرتارية التمريضية بالإسكندرية (3)

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