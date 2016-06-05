السفارة المصرية بعمان: نتابع عن كثب اعتداء أردني على عامل مصري بالمفرق

تتابع السفارة المصرية في الأردن حادث اعتداء مواطن أردني يدعى خليفة رحيل الشبيب، على العامل المصري محمد حسن عبد الموجود عبد المعطي، مساء الأربعاء الماضي، بمحافظة المفرق (شمال المملكة)، ومحاولة دهسه إثر نشوب خلاف وقع بينهما؛ لولا تدخل صاحب المزرعة الأردني إبراهيم الشبيب ابن عم الجاني.

وقال سفير مصر لدى الأردن خالد ثروت –لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان اليوم الأحد– إن “المواطن الأردني تطاول على عبد المعطي (القادم من محافظة بني سويف) وحاول دهسه، ما دفع بصاحب المزرعة إلى طرد ابن عمه الذي عاد حاملا سلاحا آليا أطلق منه عدة رصاصات، أصابت إحداها ساق المواطن المصري الذي تم نقله إلى المستشفى حيث أجريت له عملية جراحية لتثبيت عظام الساق”.

وأضاف “أن السفارة تواصلت فور علمها بالحادث مع مديرية الأمن العام والمركز الأمني بمحافظة المفرق الأردنية، وذلك لضمان سرعة القبض على المواطن الأردني الهارب، حيث تم توجيه عدد من الدوريات للبحث عنه كما تمت عمليات تفتيش ومداهمة لأماكن تواجده، إلا أنه لم يتم توقيفه حتى الآن”.

وأفاد السفير بأنه تم التواصل مع أسرة المواطن المصري المصاب لإبلاغها بما تم من إجراءات على المستوى الرسمي والتأكيد على أن البعثة تتابع الإجراءات القانونية وإلقاء القبض على المتهم، مشيرا إلى أنه قد تم إيفاد المستشار القانوني بالسفارة للحصول على توكيل من المواطن المصاب لمتابعة القضية، فضلا عن التواصل مع الطبيب المعالج للاطمئنان على حالته.

وقال ثروت إن رئيس القسم القنصلي المستشار شريف مختار التقى مع شقيق المواطن المصري المصاب ومع اثنين من أقاربه، وأكد لهم تعاون الجهات المعنية واستمرار البعثة في المتابعة مع هذه الجهات لحين إلقاء القبض على المتهم.

وقد نصح مختار أقارب المصاب ، الذين أبدوا رغبتهم في نقل عبد المعطي إلى القاهرة نظرا لأن علاجه سيستغرق ستة أشهر، بعدم الإقدام على هذه الخطوة في الوقت الحالي نظرا للحالة الصحية للمصاب وضرورة استكمال المرحلة الأولى من العلاج حتى لا تحدث مضاعفات تؤثر على قدرته على المشي، علاوة على ارتفاع تكاليف العلاج في مصر وعدم وجود من يتحمل هذه التكلفة. كما أبلغهم بأهمية تواجده في المملكة للإدلاء بأقواله أمام المدعى العام لأن سفره قد يفقده حقه في محاكمة الجاني.

وأفاد شهود عيان بأن الجاني كان يطلق الرصاص بشكل عشوائي على الأرض، ولم يشهر سلاحه قاصدا المجني عليه، إلا أن إحدى الرصاصات أصابت القدم اليمني للمواطن المصري وهو ما جاء متوافقا مع التقرير الطبي الصادر عن المستشفي التي يعالج فيها عبد المعطي، وهو ما ينفي الأنباء التي ترددت عن إطلاق 7 رصاصات عليه.

وقالت مصادر مطلعة – للوكالة – إن أهل الجاني هم الذين يتحملون تكلفة علاج المصاب في المستشفي، وأنهم متجاوبون بشكل كبير مع كافة المتطلبات، علاوة على أن الأمن العام الأردني يبدي تعاونا كبيرا في مسألة البحث عن الجاني لإلقاء القبض عليه وإنفاذ القانون.

أ ش أ