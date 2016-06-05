حرب الكونتورينغ تحوّلت الى هوس مقزّز

تحصد فيديوهات الكونتورينغ نسبة مشاهدة عالية جدّاً، والسبب ليس الخدع الرائدة والتقليدية، وإنما بسبب استخدام المنتجات السخيفة، وأحياناً المقززة، لتحقيق إطلالة جمالية مثالية. وقد اشتهر خبير التجميل تيم أوينز Tim Owens من كاليفورنيا باستخدامه أغرب الوسائل لرفع الوجه، رسم الأيلاينر، وغيرها...

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ينشر تيم برامج تعليمية على يوتيوب تحصد آلاف المشاهدات. ومن بينها فيديو استخدام الحذاء، أدوات التنظيف، أدوات الزراعة، وغيرها من الوسائل لرسم الخطوط بشكل دقيق والحصول على مكياج ناجح. وبالرغم من نجاح هذا الفيديو إلا أن خبير التجميل كيم لا يشجع السيدة على استخدام هذه التقنيات، ويعتبرها اتّجاهاً جنونيّاً ومبالغاً به.

يبدو تيم وكأنه يردّ على فيديو زميلته فنانة المكياج سادية سلاي SadiaSlayy. التي استخدمت حذاءChristian Louboutin الأسود لمساعدتها على تحديد وجهها، وتستخدم الكعب على وجنتيها وأسفل أنفها لرسم الخطوط الداكنة. وهذا الفيديو بالذات حقق أكثر من 15،000 مشاهدة في بضعة أيام.

على الرغم من أنّ تيم يعتقد بوضوح أنّ هذه الخدعة هي سخيفة للغاية، إلا أنّه يسخر منها باستخدام أدوات غير متوقعة للقيام بالكنتورينغ. مثل الصورة التي نشرها لمكياجه ممسكاً في يده حذاء رياضيّاً كتب على أسفلهLoobooton.

اذاً سيدتي، انتبهي من هذه التقنيات التي تنتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تحوّلي الكونتورينغ إلى هوس مبالغ به في عالم المكياج.