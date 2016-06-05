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32 قتيلا بينهم نساء وأطفال حصيلة غارات قوات النظام السورى على حلب

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32 قتيلا بينهم نساء وأطفال حصيلة غارات قوات النظام السورى على حلب 32 قتيلا بينهم نساء وأطفال حصيلة غارات قوات النظام السورى على حلب
إرتفعت حصيلة قتلى الغارات الجوية العشوائية، التى شنتها قوات النظام السورى اليوم الأحد، على مدينة حلب، والمناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة إلى 32 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال.

وذكرت قناة (العربية) أن القصف استهدف أحياء "القاطرجى" و"الميسر" و"الهلك" فى وسط المدينة.

وأضافت القناة أن تلك الغارات تأتى، بعد ساعات فقط من تنفيذ المعارضة هجوما على غرفة عمليات إيرانية فى ريف حلب الجنوبى، مما أسفر عن سقوط قتلى بينهم ضابطان رفيعا المستوى على الأقل.

يذكر أن مدير المرصد السورى رامى عبد الرحمن قال، فى وقت سابق من اليوم، إن "40 غارة جوية إستهدفت مدينة حلب، والمناطق الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة، نجم عنها مقتل 16 شخصا بينهم 9 مدنيين فى قصف مروحى بالبراميل المتفجرة على حى القاطرجى، واثنين آخرين بينهم طفل فى حى الميسر".
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المرصد السورى: الطائرات العسكرية الروسية والسورية تشن 40 غارة على حلب
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