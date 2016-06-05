رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب يطالب بإلغاء امتحانات الثانوية العامة

طالب النائب على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بإلغاء امتحانات الثانوية العامة التى تجرى حالياً، وذلك مثلما حدث عام 1967.

وقال مصيلحى، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن استمرار امتحانات الثانوية العامة يعد بمثابة استمرار فى المشكلة، قائلا: "ما حدث لا يمكن أن يمر مرور الكرام، والمسئولية السياسية واضحة".

وأضاف مصيلحى: "لابد من إيقاف الامتحانات وتأجيلها والضرب بيد من حديد على كل من تسبب فى الواقعة".

من جانبه شدد النائب السيد فليفل، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، على أهمية التصدى للواقعة من خلال إجرائين أساسيين أولهما، إجراء تحقيق شفاف فى الواقعة، والثانية تشكيل لجنة قومية لإعادة النظر فى التعليم قبل الجامعى، قائلا: "نحن بصدد مشكلة حقيقة، وتسريب امتحان التربية الدينية ليس الأول من نوعه".

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