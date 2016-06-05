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النائب محمد الحسينى خلال الجلسة العامة للبرلمان:"وزير التعليم فاشل"

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النائب محمد الحسينى خلال الجلسة العامة للبرلمان:"وزير التعليم فاشل" النائب محمد الحسينى خلال الجلسة العامة للبرلمان:"وزير التعليم فاشل"
قال النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، فى بيان عاجل له، "وزير التربية والتعليم فاشل ومحدش يعترض ويقول لى لا متقولش كدة".

وتابع، خلال الجلسة العامة للنواب:"أنا أؤكد أنه فشل كما فشل من قبله فى منع تسريب الامتحانات"، متسائلا:" إزاى الطالب إللى ذاكر واجتهد يتفوق عليه طالب فاشل حصل على الامتحان المسرب، أين البدائل ياوزير التربية والتعليم يابتاع الاستراتيجية".


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