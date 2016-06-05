طالب يلتقط "سيلفى" أثناء غش جماعى بلجنة محرم بك فى وجود المراقبين

أرسل طالب لخدمة صحافة المواطن صورا "سيلفى" له بصحبة صديقه، مؤكدا أنها فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة داخل لجنة بمحرم بك فى إسكندرية.

وأشار الطالب إلى حالة الفوضى داخل اللجنة، حيث وجد حالات غش جماعية، إلى جانب عدم اهتمام المراقبين الذين جلسوا فى آخر اللجنة يتبادلون الحديث.

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