فرق معهد الفلك والإفتاء تجهز لاستطلاع هلال رمضان بـ10 أماكن بعد غروب الشمس

قال الدكتور أسامة رحومة، رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن فرقا من المعهد ودار الإفتاء بدأت التجهيز لاستطلاع هلال شهر رمضان للعام الهجرى الحالى 1437، حيث يتم بإعداد التليسكوبات وتوجيهها لبدء الرؤية بعد غروب الشمس مباشرة .

وأضاف رحومة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفرق ستستطلع الهلال من مناطق مختلفة بمحافظات الجمهورية تصل إلى 10 مواقع، موضحا أن الهلال ولد اليوم بالفعل فى تمام الساعة الخامسة صباحا، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يرى اليوم وتكون غرة الشهر الكريم غدا الاثنين .

من جانبه أكد الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد،إن مولد الهلال يعنى أن يوم الرؤية هو نهاية الشهرى الهجرى، حيث سيكون نهاية شهر شعبان، حيث سيبلغ طوله بذلك 29 يوما فقط، وبالتالى تكون غرة الشهر الهجرى الجديد شهر رمضان غدا الاثنين وأوضح رئيس المعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، أن الهلال الجديد سيبقى فى سماء كل من مكة المكرمة وبعد غروب شمس اليوم، فى تلك البلدان"، لمدة 22 دقيقة وفى محافظة القاهرة لمدة 19 دقيقة وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين 19 إلى 23 دقيقة، أما فى باقى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 13 إلى 34 دقيقة.

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