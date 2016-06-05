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السفير السعودى يهنئ منتخب مصر بالتأهل لكأس الأمم الإفريقية

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السفير السعودى يهنئ منتخب مصر بالتأهل لكأس الأمم الإفريقية السفير السعودى يهنئ منتخب مصر بالتأهل لكأس الأمم الإفريقية
هنأ السفير أحمد قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، منتخب مصر لكرة القدم، لفوزه تنزانيا فى الجولة الأخيرة للفراعنة، فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالجابون.

وقال السفير قطان فى تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ألف مبروك لمصر وننتظر المزيد من الانتصارات للفريق المصرى التى تسعدنا جميعا".

وأضاف السفير قطان: "كم أسعدنى فوز مصر على تنزانيا وتأهلها لكأس الأمن الإفريقية".

وتأهل المصرى إلى كأس الأمم الإفريقية رسميا بالفوز على تنزانيا 2 / 0 وتصدره المجموعة برصيد 10 نقاط، ثم نيجيريا ثانيا برصيد نقطتين وتنزانيا فى مؤخرة المجموعة برصيد نقطة واحدة.


>سفير السعودية فى صورة مع وزير الخارجية المصرى الراحل:كم كنت أحب هذا الإنسان؟

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مصر 365

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