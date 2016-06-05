أرقام في الجول - فتحي دفاعي فقط في الظهور الرسمي الأول مع كوبر

فرضت الأدوار الدفاعية نفسها على أحمد فتحي ظهير منتخب مصر في الظهور الرسمي الأول تحت قيادة هيكتور كوبر، خلال الفوز على تنزانيا 2-0.

وخاض ظهير الأهلي المخضرم أول 90 دقيقة رسمية تحت قيادة كوبر مع منتخب مصر.

ومن أرقام فتحي، تكتشف أن كوبر طلب من فتحي الالتزام أكثر بالشق الدفاعي ولم يشارك هجوميا إلا نادرا.

وتدخل فتحي بنجاح 15 مرة لتشتيت الكرة في هجمات تنزانيا، بالإضافة إلى أنه استرجع الكرة في 5 مناسبات أخرى.

الميزة الأساسية في أحمد فتحي تظهر في عدد لمساته للكرة في المباراة.

فحين حاول لاعبو تنزانيا إرباك الفراعنة بضغط عالي، كان أحمد فتحي أفضل حلا يثق به زملائه.

أمام تنزانيا تسلم الكرة من زملائه 34 مرة ولم يخسرها في أي مناسبة منهم، وهو ما يوضح كيف يظهر فتحي لرفاقه ويتسلم منهم الكرة تحت الضغط بنجاح.

ومرر فتحي الكرة 45 مرة بدقة 88%. في حين أن المتوسط الطبيعي للظهير الأيمن يبلغ 22 تمريرة في المباراة بحسب الدراسة التي قدمتها شبكة Who scored.

في المقابل، أرسل فتحي عرضية واحدة فقط طوال المباراة ولم تصل إلى زميل.