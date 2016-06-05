أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة - استقالة جماعية لأعضاء اتحاد الكرة

Google+ Print
صورة - استقالة جماعية لأعضاء اتحاد الكرة صورة - استقالة جماعية لأعضاء اتحاد الكرة

تقدم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم باستقالتهم عقب الوصول إلى القاهرة، بعد فوز منتخب على تنزانيا 2-0 في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وأرسل مجدي المتناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا بالاستقالة ممثلا عن زملائه الأعضاء إلى ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد.

وأشار أعضاء اتحاد الكرة إلى أن الاستقالة ليس تهربا من المسؤولية، ولكن للحفاظ على اسم مصر بعد صدور حكم قضائي بحل المجلس.

وكان جمال علام رئيس اتحاد الكرة قد تقدم باستقالته في وقت سابق ليرحل رسميا عن اتحاد الكرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر