صورة - استقالة جماعية لأعضاء اتحاد الكرة

تقدم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم باستقالتهم عقب الوصول إلى القاهرة، بعد فوز منتخب مصر على تنزانيا 2-0 في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وأرسل مجدي المتناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا بالاستقالة ممثلا عن زملائه الأعضاء إلى ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد.

وأشار أعضاء اتحاد الكرة إلى أن الاستقالة ليس تهربا من المسؤولية، ولكن للحفاظ على اسم مصر بعد صدور حكم قضائي بحل المجلس.

وكان جمال علام رئيس اتحاد الكرة قد تقدم باستقالته في وقت سابق ليرحل رسميا عن اتحاد الكرة.