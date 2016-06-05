خبر في الجول - الجيش يرغب في استمرار محمد رزق.. واللاعب يريد الأهلي

دخل مسؤولو طلائع الجيش في مفاوضات مع محمد رزق لاعب الفريق المعار من الأهلي، لإقناعه بالاستمرار معهم في الموسم المقبل.

وشارك رزق في 28 مباراة مع الجيش هذا الموسم في الدوري، وسجل 4 أهداف وصنع 3.

وقال مصدر مقرب من رزق لـFilGoal.com: "مسؤولو الجيش يرغبون في استمرار رزق، وتحدثوا معه بشأن الاستمرار في الموسم الجديد".

وتابع "بدأ الجيش أيضا مفاوضاته مع الأهلي بشأن استمرار رزق".

واستدرك "لكن رزق يريد العودة إلى الأهلي والحصول على فرصة مع الفريق، وأبلغ مسؤولي النادي برغبته".

يذكر أن رزق انضم إلى الأهلي قادما من المقاولون العرب قبل بداية الموسم الماضي، وشارك في 25 مباراة مع الفريق الأحمر في الدوري وسجل هدفا وصنع 5.