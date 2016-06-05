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أخبار العراق.. الحشد الشعبى يحرر بلدة قريبة من الفلوجة من تنظيم داعش

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أخبار العراق.. الحشد الشعبى يحرر بلدة قريبة من الفلوجة من تنظيم داعش أخبار العراق.. الحشد الشعبى يحرر بلدة قريبة من الفلوجة من تنظيم داعش

>قالت مصادر إن مسلحى الحشد الشعبى الذين تدعمهم إيران "حرروا" بلدة الصقلاوية من قبضة متشددى داعش بالقرب من الفلوجة التى تعد أحد معاقل التنظيم فى العراق أمس السبت 4 يونيو.

وأضافت مصادر فى الحشد الشعبى إن القوات العراقية دخلت البلدة الموجودة فى محافظة الأنبار غرب البلاد واستعادت السيطرة على الجزء المركزى بها بعد ظهر أمس السبت. واستعادت السيطرة على مبنى المحلية ورفعت العلم العراقى عليه فيما واصلت طرد متشددى تنظيم داعش من البلدة.

وقال رجل فى مقطع مقدم من الحشد الشعبى "حاليا إحنا داخل الصقلاوية. هاى المنطقة كان مسيطر عليها من قبل داعش لكن أبطالنا استطاعوا أن يحررون المنطقة. شوفوا الفرحة مع الأبطال وإحنا وياهم. ربى يحميهم."

ويأتى التقدم داخل الصقلاوية بعد أيام من اشتباكات مع متشددى داعش، وبدأ الجيش هجوما يوم 23 مايو أيار بدعم من جماعات الحشد الشعبى ودعم جوى من التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة.

وتقع الفلوجة على بعد 50 كيلومترا غربى بغداد وهى أول مدينة عراقية تسيطر عليها داعش فى يناير 2014 وثانى أكبر مدينة لا تزال تحت سيطرة التنظيم بعد الموصل فى الشمال.

وعبر ساسة من السُنة عن قلقهم لوجود الجماعات الشيعية جنبا إلى جنب مع الجيش فى معركة استعادة المدينة خشية أن يؤدى هذا لعنف مذهبى.

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