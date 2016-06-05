مندوبو الجامعة العربية ينتهون من دراسة مشروعى مجلس السلم ومحكمة العدل

عقد فريق العمل الثانى المعنى بإصلاح وتطوير أجهزة الجامعة العربية ومهامها اجتماعه الثامن اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة السفير نجيب المنيف سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة باستكمال تطوير عدد من أجهزة الجامعة العربية وفى مقدمتها الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسى المعدل لمجلس السلم والأمن العربى، والذى يتضمن 10 مواد تتناول أهداف المجلس وتشكيله ومهامه.

وتسعى الجامعة العربية، من خلال إنشاء هذا المجلس، تدعيم السلم والأمن والاستقرار فى الدول الأعضاء مع مراعاة مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية فى الدول، وبذل الجهود لمنع وقوع النزاعات وإدارتها وتسويتها فى حال حدوثها.

كما ناقش الاجتماع موضوع إنشاء محكمة العدل العربية، والذى يتضمن 42 مادة، ويعتبر هذا النظام هو الآلية القضائية الاختيارية لتسوية النزاعات بين الدول العربية، ومشروع النظام الأساسى المعدل للمحكمة الإدارية للجامعة العربية.

وتم رفع تقرير شامل بأعمال الفريق إلى اللجنة مفتوحة العضوية برئاسة مصر رئيس القمة العربية الحالية تمهيدا لرفع تقرير شامل من اللجنة إلى وزراء الخارجية العرب التحضيرى فى موريتانيا يوم ٢٣ يوليو المقبل قبيل عرضه على القمة العربية فى نواكشوط يومى ٢٥ و٢٦ من الشهر المقبل.

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