عاطلان يقتلان آخر فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى الإسكندرية

لفظ عاطل أنفاسه الأخيرة فور وصوله مستشفى الأميرى الجامعى، متأثراً بإصابته بجروح قطعية فى جسده، نتيجة اعتداء آخرين عليه فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء .

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بوصول "محمد.م"، 26 سنة، عاطل مقيم دائرة القسم إلى مستشفى الأميرى الجامعى، مصاب بجروح قطعية وطعنية بالفخذين والرأس، وتوفى على إثرها.

وبسؤال والدته "ماجدة.ج"، 50 سنة ربة منزل مقيمة دائرة باب شرقى، اتهمت كلاً من "كريم.ع"، 26 سنة عاطل، وشقيقه "حسن.ع" 35 سنة عاطل، مقيمان دائرة القسم، مسجلين جنائيا، بالتعدى على نجلها بالضرب بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما محدثين إصابته التى أودت بحياته .

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم الأول بحوزته "مطواة" وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لسابقة قيام المجنى عليه بالتعدى على شقيقه "محمد.ع" بالضرب مستخدماً سلاح أبيض أدت إلى إصابته بعجز باليد ومعايرته بذلك.

تم تحرير المحضر إدارى قسم الجمرك، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم "كريم.ع" 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن.

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