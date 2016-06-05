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"جنايات القاهرة" تجدد حبس 6 متهمين بـ"تنظيم ولاية سيناء" الإرهابى 45 يوما

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"جنايات القاهرة" تجدد حبس 6 متهمين بـ"تنظيم ولاية سيناء" الإرهابى 45 يوما "جنايات القاهرة" تجدد حبس 6 متهمين بـ"تنظيم ولاية سيناء" الإرهابى 45 يوما
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحى البيومى، اليوم الأحد، تجديد حبس 6 متهمين فى القضية رقم 502 لسنة 2015 والمعروفة إعلامياً بـ"ولاية سيناء"، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين، اتهامات بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، واعتناق أفكار تكفيرية تدعو للخروج على الحاكم، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، وتعطيل الدستور، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


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