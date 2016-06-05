تجديد حبس قاضى 45 يومًا فى اتهامهم بالحصول على رشوة

مراسل – ONA:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تجديد حبس قاضى وزوجته وموظفين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالحصول على رشوة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا طوارىء، ان القاضى وباقى المتهمين استغلوا وظيفتهم، وقام الأول بإصدار أحكامًا لصالح بعض الأشخاص لتمكينهم من الاستيلاء على أراضي الدولة بطريق مصر – اسماعيلية الصحراوي.

وجهت النيابة للمتهمين تهمة تقاضي الرشوة واستغلال وظيفتهم فى الحصول على رشوه من محام مقابل إصدار القاضي أحكامًا تمكن الوسيط من استخدامها فى تمكينه من الاستيلاء على أراضي الدولة.