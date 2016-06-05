أخبار عاجلة

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تجديد حبس قاضى 45 يومًا فى اتهامهم بالحصول على رشوة

Google+ Print
تجديد حبس قاضى 45 يومًا فى اتهامهم بالحصول على رشوة تجديد حبس قاضى 45 يومًا فى اتهامهم بالحصول على رشوة

ارشيفية

مراسل – ONA:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تجديد حبس قاضى وزوجته وموظفين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم بالحصول على رشوة.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا طوارىء، ان القاضى وباقى المتهمين استغلوا وظيفتهم، وقام الأول بإصدار أحكامًا لصالح بعض الأشخاص لتمكينهم من الاستيلاء على أراضي الدولة بطريق – اسماعيلية الصحراوي.

وجهت النيابة للمتهمين تهمة تقاضي الرشوة واستغلال وظيفتهم فى الحصول على رشوه من محام مقابل إصدار القاضي أحكامًا تمكن الوسيط من استخدامها فى تمكينه من الاستيلاء على أراضي الدولة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر