زايد للإسكان يعتمد أسماء 690 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

اعتمد " برنامج الشيخ زايد للإسكان " أسماء / 690 / مواطنا من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة / 430 / مليونا و/ 505 / آلاف درهم .. وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة البرنامج..إن إعلان أسماء جديدة لمستحقي الدعم يأتي في إطار سعي حكومة دولة الإمارات في الارتقاء بجودة حياة المواطنين حيث ركزت الأجندة الوطنية 2021 على توفير السكن الملائم للمواطنين المستحقين ضمن وقت قياسي.

وأضاف الوزير ــ خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة البرنامج الرابع لعام 2016 الذي عقد في مقر البرنامج في دبي ــ أن هذا ما يسعى إليه البرنامج من خلال تقليص مدة انتظار الدعم السكني وطرح الحلول المستمرة لتوفير السكن الملائم للأسرة المواطنة .. مؤكدا أن الاتجاه لتطوير المجمعات السكنية المتكاملة يأتي كأحد الحلول التي تبناها البرنامج لتوفير السكن للأسر المواطنة.

وأشار معالي رئيس مجلس إدارة البرنامج .. إلى أن نهج البرنامج مرسوم لتحقيق سعادة المواطنين و بما يكفل توفير الحياة الكريمة لهم تحقيقا لرؤى وتطلعات صاحب السمو رئيس الدولة " حفظه الله " .. بتسخير الجهود كافة في سبيل راحة وسعادة المواطنين.

> وأضاف النعيمي أن البرنامج يحرص على توفير جميع مقومات الحياة المستقرة للمواطنين لا سيما أن المجمعات السكنية الجديدة راعت في تخطيطها التطلعات المستقبلية للأسر والتطورات التي قد تطرأ وما يتطلبه ذلك من مساحات وخدمات ومرافق.

وتوزع الدعم السكني الذي أعلن عنه البرنامج ما بين / 584 / قرضا و/ 106 / منح سكنية وتنوعت ما بين / 160 من فئة بناء جديد / 37 / من فئة استكمال مسكن و/ 18 / من فئة إضافة على مسكن وسبعة من فئة صيانة على مسكن و/ 454 / مسكنا حكوميا ضمن المجمعات السكنية / 11 / من فئة شراء مسكن.

و يقدم البرنامج دعمه السكني لمجموعة واسعة من الشرائح في المجتمع إذ لا يقتصر الدعم السكني على الأسر إنما تعدى ذلك بتوفير دعم سكني إلى فئة ذوي الإعاقة وصمم لهذه الفئة نماذج سكنية تلبي احتياجاتهم وتحقق لهم الأمن والاستقرار.. فضلا عن توفير البرنامج دعما سكنيا إلى فئات الأرامل والمطلقات و كبار السن من خلال مبادرات مجتمعية تضمنت توفير خدمات تصل إليهم في منازلهم بجانب مراعاة تصاميم المساكن في المجمعات السكنية لهذه الفئات.. كما اعتمد مجلس الإدارة أسعار المساكن ضمن المجمعات السكنية في كل من إمارات عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين .

وقالت المهندسة جميلة محمد خلفان الفندي الشامسي مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان..أن الاعتماد جاء بعد الاطلاع على تسعيرة المساكن بما يتوافق مع سعر القدم في كل إمارة .. مشيرة إلى أن البرنامج حرص قبل تصميمها ووضع الأسعار على دراسة متطلبات واحتياجات الأسرة المواطنة مع الأخذ بعين الاعتبار معايير الاستدامة والاشتراطات البيئية العالمية ثم عكس ذلك من خلال تصاميم نماذج الوحدات السكنية لتتناسب مع حجم الأسرة والتغيرات المختلفة التي قد تطرأ عليها.

وأوضحت أن عدد الغرف تتراوح في النماذج بين غرفتي نوم إلى خمس غرف نوم مع إمكانية التوسع المستقبلي سواء رأسيا أو أفقيا للمسكن لتلبية احتياجات الأسرة.

من جانبه أكد المهندس محمد أحمد المحمود المدير التنفيذي لشؤون الإسكان .. أنه بإمكان مقدمي طلبات الدعم السكني الاستفادة من الدعم من خلال بناء مسكن جديد أو صيانة مسكن أو تنفيذ إضافة لمسكن قائم ويأتي تنوع مجالات الاستفادة من الدعم السكني وقوفا لاحتياجات المتعاملين المختلفة وحرصا على إسعادهم من خلال تقديم نوع الدعم السكني الأنسب.

وأشار المحمود إلى أن أصبح بالإمكان التقديم على المساكن ضمن المجمعات السكنية والتي سينفذها البرنامج في مناطق مختلفة في الدولة ضمن خطة إلى حلول 2021 .

الدخل الشهري للفئات المستفيدة ويتجاوز الدخل الشهري لأغلب المستفيدين من قرارات الدعم السكني في البرنامج إلى / 20 / ألف درهم شهريا إذ حدد البرنامج سقف قيمة الدعم إلى / 800 / ألف درهم بناء على عدد أفراد الأسرة ومتوسط دخل الفرد في الأسرة والراتب الإجمالي إلى جانب نوع الدعم السكني الذي يتنوع ما بين إنشاء مسكن أو صيانة مسكن أو بناء مسكن جديد أو مسكن ضمن مجمع سكني لفئتي المنح والقروض مؤكدة أن المعايير المتبعة تحدد حسب الاحتياج السكني للمستفيدين وذلك بعد استيفاء الشروط المطبقة التي تحدد قيمة الدعم السكني المقدم.

وحدد البرنامج معايير الحصول على الدعم السكني والتي يصل سقفها الأعلى / 800 / ألف درهم فيما تضم المعايير متوسط الدخل الشهري ومبلغ الدعم المستحق فإذا كان دخل الأسرة الشهري أقل أو يساوي / 30 / ألف درهم وكان متوسط الدخل أقل من أو يساوي ثلاثة آلاف درهم .. يحصل المستفيد في هذه الحالة على السقف الأعلى للدعم والذي يبلغ / 800 / ألف درهم..أما إذا كان متوسط الدخل من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف درهم .. فتكون قيمة الدعم / 700 / ألف درهم ويحصل المستفيد الذي يبلغ متوسط دخله خمسة آلاف درهم وأكثر على/ 500 / ألف درهم.

أما إذا كان دخل الأسرة الشهري أكثر من / 30 / ألف درهم وكان متوسط الدخل أقل من أو يساوي أربعة آلاف درهم يحصل المستفيد على / 700 / ألف درهم.. فيما إذا كان متوسط الدخل من أربعة آلاف إلى خمسة آلاف درهم فيحصل على / 600 / ألف درهم وينال المستفيد الذي يبلغ متوسط دخله خمسة آلاف درهم وأكثر على/ 500 / ألف درهم.

من جهته أوضح محمد عبداللطيف لوتاه المدير التنفيذي للخدمات المساندة .. أنه في إطار اعتماد مجلس إدارة البرنامج / 690 / قرار دعم سكني .. يمكن لجميع المستفيدين من الدعم السكني استلام قراراتهم عن طريق الدخول للموقع الإلكتروني للبرنامج عبر الويب والأجهزة الذكية وطباعة قرار الدعم السكني مباشرة مما يوفر عليهم الوقت والجهد للوصول إلى أفرع البرنامج لاستلام قراراتهم.

وأضاف لوتاه أنه ومباشرة بعد الإعلان عن أسماء المستفيدين يتم تفعيل رسائل موافقات الدعم السكني في الصفحة الخاصة بالمستفيدين عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج واختيار طباعة قرار الدعم السكني.

كما يمكن للمستفيدين الاطلاع على النماذج السكنية عن طريق تطبيق البرنامج وخدمة "ساس بيتك" أو عن طريق تطبيق "مسكني الافتراضي" أو الموقع الإلكتروني للبرنامج أو شاشات اللمس الافتراضية الثلاثية الأبعاد الموجودة في مقر البرنامج والأفرع.