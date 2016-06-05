خمس نجمات خاصمهن الجمهور بعد "قص الشعر" آخرهن شريهان

النجمات يصنعن الموضة الجديدة .. وأحياناً يدفعن الثمن. فمقولة "إن الفنون جنون" لا تعني أنّ لكل نجمة الحق في تغيير شكلها تماماً. وفي العالم العربي، يمكن للنجمات تغيير كل شيء إلا قصّ الشعر، لأن العواقب ـ في أغلب الأحيان ـ وخيمة جداً .. وإذا لم تصدّق اسأل شريهان، ومن قبلها سيرين عبد النور وشيرين عبد الوهاب وغيرهن من النجمات، اللواتي توجّن على عرش الأنوثة بسبب الشعر الحرير!

النجمة الكبيرة شريهان تنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا تعلّق عليها أبداً، باستثناء صورتها الأخيرة التي بدت فيها وكأنها قصّت شعرها الطويل المميز. فعلى الرغم من أنّ الصورة كشفت عن ملامح إجهاد بادية على الوجه، ذهبت التعليقات الغاضبة والحزينة كلّها نحو شعرها. وعلى الرغم من توضيحها أنّها لم تقصّ شعرها بتاتاً، فإنّ الغضب لم يتوقّف، بل ازداد، بعدما تدخّل معجب بها لتأكيد رأيه القديم بأنّ النجمة الكبيرة تستخدم وصلات للشعر، بعدما فقدت شعرها الطويل القديم في رحلة علاجها الطويلة من المرض الخبيث، ليبدأ سؤال غاضب إن كانت الصور الحديثة كلّها بشعر مستعار!

"نيو لوك جديد بداية لحياة جديدة"، هذا ما صدّقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي ظنت أن عودتها عن قرار اعتزال الغناء تحتاج لإطلالة جديدة وشابة. ولكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن! ففور نشر الصور الحديثة، تلقّت شيرين تأنيباً عنيفاً من جمهورها على قصّ شعرها، وبلغت التعليقات حداً من العنصرية لدرجة أنه يصعب نشرها. ويكفي القول إن أكثر التعليقات تهذيباً جرّدها من الأنوثة تماماً، واعتبرها مثل الصبيان الصينيين!

النجمة سيرين عبد النور كانت أوفر حظاً من زميلتيها، فقد ظهرت بقصة شعرها الجديدة، أثناء مشاركتها في الحلقة الأخيرة من برنامج "الكوميدي"؛ وهو برنامج يستنفد طاقة الجمهور في السبّ والقذف. ولهذا لم تتلقَّ سيرين إلا تعليقات عتاب رقيقة، أبرزها سؤال عن سبب عدم تبرّعها بالشعر لمرضى السرطان، فيما تمنّى البعض الآخر أن تكون طلّتها بشعر مستعار وتعود للظهور بالشعر الطويل.

النجمة ياسمين رئيس قصّت شعرها تحت شعار "مجبر أخوك لا بطل"، والأغرب أنّ من قام بالمهمّة هو زوجها المخرج الباجوري، بزعم أنّ دورها في فيلم هيبتا يحتاج إلى ذلك. والأكثر غرابة أنه لم يقتنع بالمشهد، فقام بقصّ المزيد من شعرها. وقد روت ياسمين القصّة كاملة للرد على هجوم جمهورها الذي وصفها بالمسترجلة، خصوصاً أنّ لها سوابق عديدة في قصّ الشعر!

ياسمين عبد العزيز تكاد تكون النجمة الأولى في عالم الكوميديا الرومانسية، وشعرها يعدّ العلامة المميزة لجمالها، منذ ظهرت في مرحلة الطفولة في عالم الإعلانات؛ ولهذا تلقّت الكثير من الاعتراضات في العام الماضي، عندما قصّت شعرها تمهيداً لتصوير فيلمها الجديد أبو شنب، الذي يُظهرها ضابطة في الشرطة؛ ومن يومها وهي تعيد نشر صورها القديمة بالشعر الطويل تحاشياً لغضب الجمهور.



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