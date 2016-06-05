أحلام وشريهان وبلقيس ونسرين طافش والعريفي يودعون محمد علي كلاي

جدة: أسماء وهبة

"وداعا محمد علي كلاي".. عبارة مازالت تتردد أصداءها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. بطل عالمي أسر القلوب بمواقفه الاستثنائية، التي جعلت جميع من تابعه ومن لم يتابعه يتوقف عند شخصيته الفريدة ويرثيها، مخالفين بذلك طبائع الناس، الذين عادة ما يرثون النجم المتوفي يوم رحيله، ثم ينصرفون لمتابعة أعمالهم وحياتهم اليومية، لكن اختلف الأمر في حالة محمد علي كلاي، فمازالت تتضج صفحات النجوم والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي بصوره بعد أيام على رحيله!

البداية مع الاعلامي السعودي عبد الله المديفر الذي كتب على صفحته في تويتر: "محمد علي كلاي أسطورة رياضية إعتز بإسلامه لأنه دعى الآخرين الى قيمه."

الروائي السعودي محمد حسن علوان غرد على تويتر: "محمد علي كلاي بطل مسلم مادام أميركيا، ولو كان ولد بين ظهرانينا لنبش البعض صور بناته وزوجاته من الانترنت وأوسعوه شتما!"

الصحافي السعودي محمد الاحيدب قال على صفحته في تويتر: "طلاقة محمد علي كلاي وحكمته وهو يدعوا للاسلام سرا أعظم من طلاقة يده!"

تمنت الباحثة والأكاديمية السعودية الدكتورة هتون أجواد الفاسي الر حمة لمن وصفته بـ "بطلنا الاسطوري محمد علي كلاي"، ثم تابعت مغردة على تويتر: "كان يمثل في الغرب راية الاسلام، السلام، المحبة، الاعتزاز، الفخر، القيم، والشيم بكل ما يمثله ايمانه."

دعا الشيخ د. محمد العريفي بالرحمة للنجم الراحل قائلا على تويتر: "محمد علي كلاي مضى الى ربه.. اللهم عامله بلطفك واحسانك".

غرد الممثل المصري نبيل الحلفاوي قائلا: "رحل أسرع وأرشق من اعتلى حلبة الملاكمة. من الندرة التي تقنعك بأن الملاكمة فن وليست مجرد عنف عضلي. رحم الله الاسطورة محمد علي كلاي."

كتب المخرج المصري عمرو سلامة على صفحته في فايسبوك: "في الحلبة مافيش وقت للشكوى أو حتى للوجع.. وقت ما بتاخد في وشك.. ماعندكش اختيار غير أنك تفكر حترد الضربة ازاي.. وبالطريقة دي بس.. ممكن تكسب.. الحياة حلبة.. واللي بيضيع وقته في الشكوى أو حتى الألم.. صعب يكسب.. وداعا محمد علي كلاي".

غردت الفنانة شريهان على تويتر قائلة: "الاسلام أفعال وليس مجرد كلمات. محمد علي كلاي يجبر خصمه على نطق اسم محمد. رحمة الله عليك يا محمد".

وعلى موقع انستغرام نشر الممثل المصري محمد رمضان صورة محمد علي كلاي معلقا أسفلها: "سميت ابني (علي محمد) من عشقي للبطل محمد علي كلاي. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته بحق هذه الأيام المباركة. الاسطورة محمد علي كلاي كان قدوة ورمز من أهم رموز حياتي انسانيا ورياضيا"

اعتبرت الفنانة أحلام في تغريدتها على تويتر أن محمد علي كلاي "رجل عظيم.. حارب العنصرية ودافع عن الاسلام".

الشاعرة الكويتية سعدية مفرح قالت على تويتر: "محمد علي كلاي رجل حر كما وصف نفسه، وحتى لو لم يختر الاسلام دينا لبقي مناضلا وبطلا حقيقيا وانسانا يعرف رسالة الانسان على الارض."

نشرت الممثلة السورية نسرين طافش مقطع فيديو على صفحتها في انستغرام لمقابلة قديمة مع محمد علي كلاي التي تحدث خلالها عن الموت قائلا: "لا تأتي أي نفس الى هذه الدنيا أو تغادرها دون اذن الله، وعندما يأتي الموت ويحين أجلي فأهلا به لأن هذه مشيئة الله".

قال الداعية اليمني علي الجفري على تويتر: "محمد علي كلاي فقد فضل السجن وسحب الالقاب في بلد الحريات وحقوق الانسان على القتال في فيتنام".

نشرت الفنانة بلقيس صورة محمد علي كلاي على صفحتها في انستغرام قائلة: "رفض وضع نجمة تحمل اسمه في شوارع هوليود أسوة بباقي النجوم حتى لا يخطو الناس بأقدامهم على اسم سيد الخلق (محمد)".

أكد المغني السويدي اللبناني الأصل ماهر الزين على انستغرام قائلا: "كان محمد علي كلاي فخورا لكونه مسلما".

أيضا اهتم النجوم الأتراك برحيل بطل الملاكة محمد علي كلاي، حيث نشر الممثل التركي بورا غولسوي الشهير باسم "مراد" في مسلسل "فاطمة" صورة الراحل على صفحته في انستغرام قائلا: "لا يولد الأبطال في النوادي الرياضية بل من شيء عميق في داخلهم هو الرغبة والحلم والرؤية".

فيما شكر الممثل التركي أراس بلوت الشهير باسم "مجد" في مسلسل "على مر الزمان" الدنيا لأنها كما قال على صفحته في انستغرام: "منحتنا بطل ملهم مثل محمد علي كلاي".