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ويتني هيوستن تعود الى كاليفورنيا

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السبت 04-06-2016 16:50

ستعرض جوائز وأزياء وتذكارات من ممتلكات المغنية والممثلة الراحلة ويتني هيوستن Whitney Houston الحائزة على جائزة غرامي، في مزاد يستمر يومين في كاليفورنيا أواخر يونيو.

وقالت دار مزادات Heritage Auctions إن معروضات المزاد المقرر يومي 24 و25 يونيو تشمل جائزة إيمي، التي حصلت عليها في عام 1986 تقديرا لأدائها، في الحفل السنوي الثامن والعشرين لجوائز غرامي، ويتوقع أن تباع بعشرة آلاف دولار.

نسختها الخاصة من سيناريو فيلم "ويتنج فور إجزيل" عام 1995 من المتوقع ان تباع مبلغ متوقع قدره ألف دولار. وسيعرض المزاد أكثر من 100 قطعة تذكارية.

يشار الى ان هيوستن التي خاضت معركة صعبة للإقلاع عن تعاطي المخدرات غرقت في حوض استحمام بفندق في منطقة بيفرلي هيلز عام 2012 عن عمر ناهز 48 عاماً.

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