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بالصور.. هكذا بدت انجلينا جولي في سن الـ 15

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السبت 04-06-2016 16:55

نشرت بعض المواقع العالمية صوراً للنجمة الأمريكية أنجلينا جولي Angelina Jolie في أول جلسة تصوير فوتوغرافية محترفة مع مصور المشاهير Harry Langdon، حين كانت في الـ15 من عمرها.

في ذلك الوقت، لم تكن جولي قد صنعت لنفسها شهرة، إلا أنها عرفت نسباً لكونها ابنة الممثل الشهير Jon Voight، الذي لطالما جلس أمام عدسة كاميرا Langdon التي وثقت مسيرة كبار نجوم هوليوود مثل جورج كلوني George Clooney وصوفيا لورين Sophia Lauren.

وقد أقيمت جلسة تصوير جولي في 11 يناير/كانون الثاني من العام 1991، كجلسة تجريبية قد تكون أو لا تكون، ذات قيمة في المستقبل.

 

وليام هيغ يدعم انجلينا جولي في مسيرتها التعليمية

 

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