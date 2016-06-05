المرصد: الطائرات الروسية والسورية تكثف قصفها لحلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان وسكان في مدينة حلب إن مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة داخل وحول المدينة تعرضت لما يقرب من 40 غارة جوية يوم الأحد ضمن سلسلة من أعنف الضربات التي تشنها الطائرات الحربية الروسية والسورية في الآونة الأخيرة.

وقصف مقاتلو المعارضة مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة بالمدينة فيما وصفته وسائل الإعلام السورية بأنه تصعيد للهجمات بالمورتر على المناطق الغربية في ثاني أكبر مدينة في سوريا قبل الحرب.

وبحسب رويترز ذكرت وسائل إعلام حكومية أن صواريخ أطلقها مقاتلو المعارضة على منطقتي الحمدانية والميدان خلفت عشرات الجرحى والعديد من القتلى في اليوم الثاني لقصف مكثف تتعرض لها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والذي أسفر عن مقتل 24 شخصا يوم السبت.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات هليكوبتر عسكرية أسقطت عشرات البراميل المتفجرة على حي القاطرجي المكتظ بالسكان.

وأضاف المرصد أن القصف أسفر عن مقتل تسعة مدنيين على الأقل وإصابة العشرات.

وقال أحد العاملين في الدفاع المدني في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في اتصال إن عمال الإنقاذ انتشلوا 20 جثة على الأقل من تحت الأنقاض في عدة مواقع.

وجاءت الضربات الجوية يوم الأحد في أعقاب ضربات استهدفت مناطق مدنية يوم الجمعة والتي قال سكان إنها كانت الأشد خلال أكثر من شهر.

وقال المرصد إن الضربات السورية استهدفت أيضا الطريق الرئيسي المؤدي إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب في إطار حملة لمحاصرتها.