بدءا من الغد.. "اليوم السابع" تقدم أضخم مسابقة رمضانية والجوائز مفاجأة

حرصاً من "اليوم السابع" على تقديم كل ما هو جديد لقرائها من مفاجآت، تنشر الجريدة مسابقة يومية فى العدد الورقى المطبوع على مدار أيام شهر رمضان الكريم، اعتباراً من غد، الاثنين، والفائزين سيحصلون على باقة قيمة ومميزة من الجوائز."اليوم السابع" تحرص على حقوق قرائها فى الحصول على فرص متساوية للتنافس فى المسابقة التى تعد الأضخم فى الصحافة خلال شهر رمضان، وهى مسابقة "أهم العواصم العربية والإسلامية"، والجوائز ستكون مفاجأة كبيرة للقراء.

المسابقة ستكون مصحوبة بكوبون مسلسل بعدد أيام الشهر المعظم، ليجيب القارئ عليها، ويتولى تجميعها وإرسالها على عنوان الجريدة "6 شارع وزارة الزراعة الدقى".بعد نهاية الشهر الكريم سيتم تحديد موعد لإجراء القرعة فى مقر "اليوم السابع" للكشف عن الفائزين، وينشر "اليوم السابع" على موقعه والعدد الورقى أسماء الفائزين، على أن يتم حينها تحديد موعد تسليم الجوائز شريطة اصطحاب نسخ العدد المطبوع الثلاثين خلال شهر رمضان.

وتهيب "اليوم السابع" بالسادة القراء التأكد من وجود السؤال والكوبون داخل العدد قبل الشراء والاحتفاظ بالكوبون والنسخة لحين انتهاء المسابقة، لأنه حال الفوز يتقدم الفائز بالأعداد الثلاثين.