مجهول يلقى زجاجة مولوتوف على مدرسة أثناء امتحانات الثانوية بالحوامدية

أمر المستشار رامى منصور رئيس نيابة البدرشين، بسرعة تحريات المباحث حول إلقاء مجهول زجاجة مولوتف على أحد لجان الثانوية العامة بمنطقة الحوامدية، كما أمر بسرعة ضبط المتهم.

كان اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطاراً من العميد عصام فتحى مأمور قسم شرطة البدرشين، بتعرض إحدى لجان الثانوية العامة لعملية إلقاء زجاجة مولوتوف على مدرسة ثانوى، أثناء تأدية الطلاب امتحان اللغة العربية، وتمكنه من الهروب.

وتكثف أجهزة الأمن من تحرياتها حول ملابسات الواقعة، وطلبت النيابة سرعة ضبط المتهم، ومعرفة توجهاته، والدوافع وراء ارتكاب الواقعة.

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