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الحكومة تتسلم تقريرا من "التربية والتعليم" حول تسريب امتحانات الثانوية العامة

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الحكومة تتسلم تقريرا من "التربية والتعليم" حول تسريب امتحانات الثانوية العامة الحكومة تتسلم تقريرا من "التربية والتعليم" حول تسريب امتحانات الثانوية العامة
قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" إن مجلس الوزراء تسلم تقريرا من وزارة التربية والتعليم حول موقف امتحانات الثانوية العامة وما اتخذته الوزارة تجاه ما تم، من تسريب لامتحانات اليوم، الأحد، من اللغة الغربية ومادة التربية الدينية، كما تضمن تقرير المتابعة ما قامت به وزارة التربية والتعليم من فتح تحقيق عاجل فى واقعة تسريب الامتحانات، والإجراءات التى تتخذها لمنع تكرار هذه الواقعة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قررت فتح تحقيق عاجل فى واقعة تسريب امتحان مادة التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة "نظام حديث"، لمعرفة مصدر تسريبه.


>- "التعليم"تفتح تحقيقا عاجلا لمعرفة مصدر تسريب امتحان التربية الدينية للثانوية
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مصر 365

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