التحقيق مع أدمن صفحة "شاومينج" لتسريب امتحانات الثانوية العامة

بدأت نيابة الوراق، برئاسة المستشار محمد حامد، وكيل النائب العام، التحقيق مع الطالب "أحمد. أ" القائم على إدارة "أدمن" صفحة "شاومينج" على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لتسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة والأزهرية والإعلان عن أجهزة إلكترونية لسماعات تليفون محمول يمكن استخدامها فى الغش نظير مقابل مادى.

كانت المعلومات أكدت قيام "احمد. أ" 20 سنة طالب بمعهد نظم معلومات، ومقيم بدائرة قسم الوراق بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باسم "شاو منج" بنشر مشاركات تتضمن تسريب امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، وترويج صور تحتوى على أسئلة وإجاباتها لامتحانات مراحل دراسية مختلفة للطلاب، حتى يتسنى لهم الغش والحصول على الإجابات، فضلاً عن القيام بالإعلان عن أجهزة إلكترونية لسماعات تليفون محمول يمكن استخدامها داخل لجان الامتحانات فى عملية الغش لصغر حجمها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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