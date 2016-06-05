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«التعليم بالنواب» تتقدم ببيان عاجل حول تسريب امتحان التربية الدينية بالثانوية العامة

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«التعليم بالنواب» تتقدم ببيان عاجل حول تسريب امتحان التربية الدينية بالثانوية العامة «التعليم بالنواب» تتقدم ببيان عاجل حول تسريب امتحان التربية الدينية بالثانوية العامة

 

رئيس مجلس النواب علي عبد العال – أرشيفية

تقدم أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حول واقعة تسريب مادة التربية الدينية بالثانوية العامة.

وقال الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب – في تصريحات للمحررين البرلمانيين – إن “اللجنة لن تكتفى بمسألة تحويل الموضوع للنائب العام، حيث لن تمر هذه الواقعة مرور الكرام، والمطلوب من الوزير أن يأتي إلى البرلمان ويخبرنا كيف تم اختراق المنظومة التي أعلنها الوزير في اجتماع اللجنة في السابق، وتعهد حينها بعدم حدوث تسريبات بامتحانات الثانوية العامة وأن الغش لن يكون كالأعوام السابقة”.

وأضاف شيحة أن “اللجنة دعمت الوزير في المنظومة التي أعلن عنها، غير أن ما حدث ينسف هذا الكلام، خاصة وأن الأمر ليس غشا، ولكنه تسريب والمطلوب الآن بشكل واضح تفسير ما حدث وضمانات عدم تكرار هذه المسألة في الأعوام القادمة”.

كما تقدم النائب علاء والي ببيان عاجل موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تسريب امتحان مادة التربية الدينية للثانوية العامة 2016، .

وطالب والي – في البيان – وزارة التربية والتعليم بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب في إثارة الفوضى اليومية من تسريب الامتحانات، وعدم تكرار ذلك مرة أخرى، حرصا على مستقبل الطلبة، مشيرا إلى أنه يتم تسريب الامتحان قبل بدء الامتحانات يوميا.

أ ش أ

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