لطلاب الثانوية العامة.. احذر 6 أغذية تضر ذاكرتك وتحصيلك أثناء الامتحانات

انطلق مؤخرًا ماراثون امتحانات الثانوية العامة فى مصر بمشاركة أكثر من 560 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، وينصب تركيز أغلب الطلاب على استذكار وتحصيل أكبر قدر من المواد الدراسية التى سيمتحنون فيها، بينما يهملون فى الأغلب العادات الغذائية الصحية التى لا تقل أهمية عن المذاكرة.

ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من الأطعمة التى قد تضر مخ طلاب الثانوية العامة، وتؤثر سلبًا على ذكائهم، وذلك حسبما نشر بالموقع الأمريكى " healthydietbase" وموقع "womenshealthmag"، وتشمل:

أطعمة تضر مخ طلبة الثانوية العامة

>1. البطاطس المقلية: تحتوى على كميات كبيرة من الدهون المتحولة، وهى تضر بالمخ وتضعف الذاكرة وتحد من القدرة على التركيز والتفكير، وهو ما يحد من قدرة الطلاب على استذكار الدروس ويؤثر على قدراتهم العقلية وفرصهم فى تحقيق النجاح والتفوق.

2.الإفراط فى القهوة والشاى: على الرغم من أن تناول كوبا من القهوة أو الشاى قد يساهم فى تعزيز الانتباه والتركيز نظرًا لاحتوائها على الكافيين، إلا أن الإفراط فى تناول هذه المشروبات قد يُحدث نتائج عكسية، ويصيب الطلاب بالصداع والقلق واضطرابات النوم، وهو ما سيؤثر بالسلب على قدرتهم على الاستذكار.

3.الوجبات السريعة: مثل البرجر والبيتزا لها تأثير ضار على المخ لأنها غنية بالدهون المشبعة والمتحولة، والصوديوم، وتساهم تلك العناصر فى الإضرار بالقدرات العقلية للطلاب وتحد من قدرتهم على الحفظ والفهم.

4.المشروبات الغازية والحلويات: الإفراط فى تناولها يضر بالذاكرة قصيرة المدى ويحد من قدرة الشخص على التعلم، لذا يجب عدم الإفراط فى حلويات رمضان وتناول كميات صغيرة من المشروبات الغازية.

5.المخللات: تعد المقبلات والمخللات من الأطعمة التى لا تكاد تخلو منها مائدة إفطار فى شهر رمضان المبارك، ولكن حذر التقرير من الإفراط فى تناول المخلل والأطعمة الغنية بالملح لأنها تؤدى لتدهور وظائف الإدراك، وتؤثر بشكل سلبى على الذاكرة والتركيز ومهارات التفكير.

6. التونة: يفضل الابتعاد عنها لأنها من أكثر أنواع الأسماك التى قد تُلوث بالزئبق، وكشفت دراسة أشرف عليها باحثون من جامعة فلوريدا الجنوبية أن الأشخاص الذين يمتلكون مستويات عالية من الزئبق فى دمهم تتدهور وظائف إدراكهم بنسبة 5%، ولذا ينصح الطلاب بتجنب التونة خلال فترة الامتحانات.

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