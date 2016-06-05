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وصفة طبيعية لعلاج الأميبا بـ"الثوم" دون الحاجة للأدوية

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وصفة طبيعية لعلاج الأميبا بـ"الثوم" دون الحاجة للأدوية وصفة طبيعية لعلاج الأميبا بـ"الثوم" دون الحاجة للأدوية
الأميبا أو داء الأميبات أو الدوسنتاريا الأميبية من الأمراض الشائعة، ويسببها طفيل يعرف باسم "Entamoeba histolytica"، وهى تنشر فى الدول النامية التى تختلط فيه مياه الشرب والصرف الصحى.

أعراض الأميبا


>وأشار التقرير الذى نشر بالموقع الطبى الأمريكى "healthline" إلى أن أعراض المرض تظهر عقب وصول أكياس الأميبا إلى الأمعاء، وغالبًا ما تكون الأعراض طفيفة، وتشمل: تقلصات المعدة وتغير شكل البراز، ولكن عندما يهاجم الطفيل جدار الأمعاء تزداد حدة الأعراض، ويصاب الشخص بإسهال شديد ويظهر الدم فى البراز وتصبح التقلصات مؤلمة جدًا، وعند وصولها للدم يصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة بتلف الأعضاء ويظهر بها الخراريج.

علاج الأميبا


>وفيما يتعلق بالعلاج، أوضح التقرير أنه إذا كان مريض الأميبا لا يعانى من مضاعفات، فيمكن علاجه بكورس من أقراص المترونيدازول يستمر لعشرة أيام، ويمكن أيضًا أن يصف الطبيب أحد الأدوية التى تعالج الغثيان.

وأضاف التقرير أنه فى حالة وصول الأميبا للأعضاء، فيجب علاج التلف الذى حدث بها، مع إمكانية خضوع المريض لجراحة إذا تطلب الأمر ذلك.

علاج الأميبا بالثوم


>وفى السياق ذاته، كشف تقرير نشر بالموقع الهندى " top10homeremedies" عن وصفة طبيعية لعلاج الأميبا بالثوم، لافتا أن هذا النبات يتمتع بخواص رائعة مضادة للطفيليات، ويعمل كمضاد حيوى طبيعى، ويساهم فى التخلص من الطفيليات، كما أنه يحفز الجهاز المناعى لمكافحة العدوى الميكروبية، وينصح بالآتى:

- تناول 2 أو 3 فصوص من الثوم على معدة فارغة بشكل يومى منتظم لعدة أسابيع.
>- يمكن أيضًا تناول مكملات الثوم ولكن بعد استشارة الطبيب.

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