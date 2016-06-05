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شكل رأس مولودك يحدد شخصيته

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السبت 04-06-2016 12:34

كيف من الممكن أن يكون شكل رأس طفلك مفتاحاً للوصول إلى مفاتيح شخصيته، وهل هذا الأمر يخضع لدراسات صحيحة وليس ضرباً من الخيال والتخمين؟


"سيدتي نت" اختارت لك الأخصائية زين جريس لكي تضع لك هذه الملامح التي تستطيعين من خلالها تحديد شخصية مولودك، في البداية من ناحية شكل الرأس تلفت انتباهك إلى الخطوط التالية والتي تدل على صفات كامنة ومستقبلية في الطفل:


• إذا شكل رأس طفلك بيضاوياً فهو شخصية مثالية ولكنه حذر في علاقاته مع الآخرين ولذلك فهو قد ينطوي على نفسه وعالمه الخاص، عليك إذن أن تجهزي له جهاز التلفزيون في البيت، والكثير من الكتب.


• إذا كان شكل رأس طفلك محدبة: فهو سيكون شخصية خيالية وله هوايات كثيرة تتصف بالرومانسية والخيال، وسوف تواجهين مشكلة في خياراته العاطفية مستقبلاً.


• إذا كان شكل رأس طفلك عريضة من الأمام ومسطحة من الخلف فهو شخصية متهورة ومندفعة، كما أنه سيكون صاحب علاقات متعددة مع الجنس اللطيف، وعليك الاستعداد منذ الآن لوجع الرأس لك أنت من وراء مغامراته.


• إذا كان شكل رأسه كبيراً بصورة ملحوظة فصاحب الرأس الكبير ضعيف الشخصية وسريع الغضب ويتصف بالحماقة، ولكن بالنسبة للمرأة فهو من السهل السيطرة عليه والوقوع في حبائلها.


• إذا كان شكل رأسه يمتاز بالجبهة البارزة فهو شخصية صادقة في المستقبل، كما أن حسن النية والصدق والتسامح من صفاته وهو سيضحى من أجل المحيطين، إذن انتظري ابناً باراً بك وبوالده في المستقبل.

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سيدتي