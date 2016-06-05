المركز الروسى: "النصرة" و"أحرار الشام" يقصفون أحياء كردية بحلب السورية

أعلن المركز الروسي للمصالحة فى سوريا، أن مقاتلى تنظيمى "جبهة النصرة" و"أحرار الشام"، مستمران في قصف حى الشيخ مقصود الذي يقطنه أكراد فى مدينة حلب السورية .

وقال المتحدث باسم المركز "يورى زرائيف"، اليوم الأحد، إن "هجوم مقاتلى الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة"، و"أحرار الشام" مستمر فى الجزء الشمالى من حلب، مضيفا أن التنظيمات الإرهابية، قامت مساءاً بقصف مكثف بمدافع الهاون من منطقة المركز التجارى "كاستيلو" وبلدة مخيم حندرات، على الأحياء السكنية فى شمال مدينة حلب.

يذكر أن وقف إطلاق النار فى سوريا دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 27 فبراير الماضى، بناء على الإعلان الروسى الأمريكى المشترك بهذا الشأن، ولا تشمل الهدنة تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة"، والتنظيمات الأخرى التى يعتبرها مجلس الأمن الدولى تنظيمات إرهابية.