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"الاتحادية للكهرباء"تنفي مسؤوليتها عن ثلاجات السبيل

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"الاتحادية للكهرباء"تنفي مسؤوليتها عن ثلاجات السبيل "الاتحادية للكهرباء"تنفي مسؤوليتها عن ثلاجات السبيل

نفت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مسؤوليتها الكاملة على ثلاجات ماء السبيل في إمارة رأس الخيمة، مؤكدة ان ثلاجة الماء التي تسبب بوفاة الشاب المواطن سالم الشحي "29 سنة" الأسبوع الماضي، بمنطقة الجير شمال الإمارة، تم توصيلها بالكهرباء بطريقة غير قانونية من إحدى الآبار غير التابعة للهيئة.

وأوضح المهندس محمد صالح مدير الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، خلال المؤتمر الصحافي لافتتاح محطة الرمس 2 لتوزيع الكهرباء برأس الخيمة، أن مسؤولية سرقة التيار الكهربائي تقع على عاتق الجهات المحلية المختصة بأعمدة الانارة في مناطق رأس الخيمة، لافتاً أن الهيئة على استعداد لتقديم الدعم الفني اللازم للجهات المحلية في الإمارة التي تقع على عاتقها مسؤولية مراقبتها في حال إتخاذها إجراءات وضوابط جديدة لتنظيم آلية تشغيل ثلاجات السبيل.

وأوضح صالح أن ثلاجات السبيل شأن محلي ولا دخل للهيئة به، كما نفى ما نشرته إحدى الصحف المحلية حول نية الهيئة إصدار تراخيص لثلاجات السبيل المنتشرة في المناطق التي تغطيها الهيئة، وعدم قطع التيار الكهربائي عن المخالفة منها و التي تم توصيلها من الشوارع أو من مساكن الأهالي.

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