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عدلى منصور يغادر مجلس الدولة بعد توديعه قضاة مجلس الدولة

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عدلى منصور يغادر مجلس الدولة بعد توديعه قضاة مجلس الدولة عدلى منصور يغادر مجلس الدولة بعد توديعه قضاة مجلس الدولة
غادر منذ قليل، المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس الجمهورية السابق، مقر مجلس الدولة بالجيزة، وذلك بعد عقده جلسة خاصة عقب خروجه للمعاش، مع قيادات مجلس الدولة، ولتوديع المستشار جمال ندا رئيس المجلس الذى انتهت مدته فى المجلس، وسيخرج كذلك للمعاش فى 30 يونيو الجارى، وشارك فى الجلسة عدد من نواب رئيس المجلس، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر أمس، قرارا جمهوريا بتولى، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق منصب رئيس المحكمة الدستورية، خلفا لمنصور الذى بلغ سن المعاش، ويترك المحكمة فى 30 يونيو الجارى.
>وكان المستشار عدلى منصور قد ترأس أمس آخر جلسة للمحكمة الدستورية قبل مغادرته منصبه.


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>وصول عدلى منصور مقر مجلس الدولة لتوديع المستشار جمال ندا لخروجه للمعاش
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