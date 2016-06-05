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السيطرة على حريق بمخزن أجهزة إلكترونية فى منتجع على طريق الإسكندرية الصحراوى

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السيطرة على حريق بمخزن أجهزة إلكترونية فى منتجع على طريق الإسكندرية الصحراوى السيطرة على حريق بمخزن أجهزة إلكترونية فى منتجع على طريق الإسكندرية الصحراوى
نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق بمخزن أوراق، وأجهزة إلكترونية بأحد المنتجعات، بطريق إسكندرية الصحراوى، بمدينة السادس من أكتوبر دون وقوع أى إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لإخماد النيران.

كانت قد تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة، يفيد نشوب حريق بمخزن بأحد المولات بأكتوبر، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق لهما، وبصحبتهم 5 سيارات إطفاء، وتمت محاصرة النيران من جميع الاتجاهات وإخمادها بدون معرفة أسباب الحريق.


>الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق بشقة سكنية فى الحوامدية دون إصابات

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