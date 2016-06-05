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الليلة.. رامز جلال يكشف أسرار «رامز يلعب بالنار» فى حواره مع الإعلامي شريف عامر

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الليلة.. رامز جلال يكشف أسرار «رامز يلعب بالنار» فى حواره مع الإعلامي شريف عامر الليلة.. رامز جلال يكشف أسرار «رامز يلعب بالنار» فى حواره مع الإعلامي شريف عامر

يكشف الفنان  رامز جلال الصعوبات التي واجهت فريق برنامج “رامز بيلعب بالنار” لتصويره في المغرب،وذلك خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر في برنامج “يحدث في ” في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم على قناة MBC مصر.

ومن احية اخرى تبدأ قناة MBC مصر  في تمام الثانية عشر مساءً “الليلة” عرض أولي حلقات مُسلسل “يونس ولد فضه” بطولة عمرو سعد، وسوسن بدر، وعبد العزيز مخيون، وسهر الصايغ، وإيهاب فهمي، وريهام حجّاج، ومحمد التاجي، وهبه مجدي، وصفاء الطوخي، وفتوح أحمد، وأحمد صيام، ومحمد الصاوي، وأنعام سالوسة، وأحمد حلاوة، وأميرة العايدي، وأحلام الجريتلي، وإلهام عبد البديع، وحسن عيد، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج أحمد شفيق.

بينما تبدأ قناة MBC مصر2، في الحادية عشر مساءً “الليلة” عرض مسلسل “أبو البنات” بطولة مصطفي شعبان، وصلاح عبد الله، وعبد الرحمن أبو زهرة، وعلا غانم، ولقا الخميسي، وإدوارد، وخالد عليش، وهاني عادل، وسميرة عبد العزيز، تأليف أحمد غبد الفتاح، وإخراج رؤوف عبد العزبز.

ويليه في الثانية عشر مساءً بداية من “الليل مسلسل “وعد” بطولة مي عز الدين، وأحمد صلاح السعدني، وحازم سمير، وحسن حسني، وكارمن لبّس، وملك قورة، ورندا البحيري، وسهر الصايغ، وسامية الطرابلسي، وهند رضا، تأليف محمد سليمان عبد الملك، وأخراج إبراهيم فخر

ثم تقدم فى الواحدة بعد منتصف الليل مسلسل “الكيف” بطولة باسم سمره، وأحمد رزق، وعفاف شعيب، ولوسي، وأحمد خليل، ورمزي لينر، وبيومي فؤاد، وسعد الصغير، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وطارق صبري، وياسر الطوبجي، ونهى صالح، ودعاء رجب، وإيناس عز الدين، تأليف محمد أبو يد، وإخراج محمد النقلي.

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