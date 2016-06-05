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الرى: زراعة مليون فدان "أرز" فى شهر وراء أزمة المياه

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الرى: زراعة مليون فدان "أرز" فى شهر وراء أزمة المياه الرى: زراعة مليون فدان "أرز" فى شهر وراء أزمة المياه
أكد المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الرى، أن صور الأقمار الصناعية رصدت الزيادة الكبيرة فى مساحات الأرز خلال الفترة من 5 ابريل حتى 30 مايو والتى بينت زيادة المساحة المزروعة من 174 ألف فدان فى 29 أبريل، إلى مليون و 175 ألف فدان فى 30 مايو .

وأضاف ميخائيل ، فى بيان صحفى اليوم الأحد ، إن اجتماع لجنة الرى والزراعة بمجلس النواب لعرض ومناقشة موازنات الوزارة والمصالح والهيئات التابعة لها، للعام المالى 2016/ 2017 وإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 فيما يخص الموارد المائية والرى، ناقش قضية الزيادة الكبيرة فى مخالفات زراعة الأرز ، وما ترتب عليها من أزمة الأخيرة فى نقص المياه .
>وأضح البيان ، أن المهندسة ناهد عبد الفتاح رئيس قطاع التخطيط ، استعرضت فى ذات الاجتماع أهم ملامح موازنة الوزارة للعام المالي 2016/2017 موضحة أن الوزارة كانت قد طلبت موازنة استثمارية بلغت 5 مليارات جنيه للعام المالي الجديد بينما وفرت وزارة التخطيط للوزارة مبلغ 2.6 مليار جنيه.

كما قدم الدكتور عبد العاطى وزير الرى، فى كلمته أهم التحديات التي تواجه منظومة ادارة المياه في ، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الموارد المائية الغير تقليدية، وأن هناك لجنة ممثل فيها كافة الوزارات المعنية تحت رئاسة مجلس الوزراء تعمل على توفير الاحتياجات المستقبلية من المياه.

تعرف على "المياه الافتراضية" التى تصدرها مصر رغم معاناتها من الشح المائى
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