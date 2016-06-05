القوى العاملة: تسديد 450 دينار للحكومة الكويتية للسماح للمصرى ضحية فيديو التعذيب بالسفر

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أنه تلقي تقريرا عاجلا اليوم السبت، من المستشار العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالكويت ، يفيد أن أشرف جابر أبو اليمين، صاحب فيديو الضرب الشهير بمنطقة علي صباح السالم، حضر إلى مقر القنصليه المصرية، وطلب اتخاذ إجراءات سفره إلى مصر في إجازة كي يرتاح نفسيا ، ثم العودة مرة أخري إلي الكويت.

وأشار المستشار العمالي جمال سيد ، في تقريره طبقا لبيان وزارة القوى العاملة اليوم، إلي أن "أبو اليمين" طلب مساعدته فى سداد مبلغ 450 دينارا كويتيا دين عليه لإحدي الشركات الخاصة، علما بأنه مسجل على سيستم وزارة الداخلية الكويتية "ممنوع من الخروج" قبل سداد المبلغ، وقامت السفيرة هويدا عبد الرحمن بسداد المبلغ وتعهد المواطن المصري علي أن يقوم بتقسيطه فيما بعد.

وقال المستشار العمالي: إنه قام بمقابلة أشرف جابر أبو اليمين، والحديث معه ، عارضا عليه دعما قانونيا إذا أراد محامى يتم توكيله له مجانا، من المحامين المسجلين لدى مكتب التمثيل العمالي تطوعا لخدمة غير القادرين من الجالية المصرية، وقد تبادلنا أرقام التليفونات الخاص بنا معا للمتابعة وتقديم العون له .

وكشف المواطن المصري "أبو اليمين" أنه نقل كفالته على كفيل آخر، مشيرا إلي أن هناك مواطن كويتي الجنسية يدعي يوسف السريخان يقف بجواره لوجود صلات أسرية بينهما، وأنه في حالة رغبته في توكيل محامي من جانب مكتب التمثيل العمالي سوف يتواصل مع السفارة .

وكان الوزير قد أصدر توجيهاته للمستشار العمالي بالكويت بمتابعة الحادث من خلال السفارة والقنصلية المصرية ، لحفظ حق المواطن المصري، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن حق العامل المصرى وسنتبع القانون والقضاء للحصول على حقه، مشددا علي أن مصر لن تفرط في حق أي مصري، وأن الحكومة تحترم مواطنيها في الخارج، ولا تقبل بأي شكل من الأشكال إهانتهم.

وأكد وزير القوي العاملة محمد سعفان مجددا، أن العلاقات المصرية الكويتية علاقات قوية متينة، وتزداد قوة يوما بعد يوم، ولا يمكن أن يوثر أي حادث عابر علي العلاقات بين البلدين ، مشيرا إلي أن هذه العلاقات وثيقة تماما بين الدولتين والشعبين الشقيقين .

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